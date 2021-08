Un cartel mexicano amenaza a una periodista en un vídeo: "Haré que comas tus palabras"

El cartel mexicano, Jalisco Nuevas Generaciones, uno de los más violentos y peligrosos del país, ha amenazado de muerte a una periodista que ya se encuentra bajo la protección del Gobierno. A través de un vídeo que se ha publicado en las redes sociales, un hombre que se identifica como Rubén Oseguera Cervantes cuestiona la cobertura que los medios hacen sobre los grupos ciudadanos de autodefensas que han surgido en Michoacán, zona de influencia del Cartel de Jalisco.

Acompañado de sujetos encapuchados con armamento militar, el criminal amenaza en particular a Azucena Uresti, quien conduce un telediario nocturno en el horario principal.

"Una cosa te hago saber, no seas pendeja y bájale de huevos. Donde sea que estés, doy contigo y haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio", dicen en el vídeo.

Cártel Jalisco Nueva Generación amenaza a la periodista, Azucena Urestipic.twitter.com/KlvHjTC2lb August 9, 2021

Por la noche, al abrir su telediario en Milenio, Uresti dijo que su trabajo periodístico seguirá como hasta ahora, anunciando que ya se encuentra bajo la protección del Gobierno. "Así seguiremos, sin sesgos, con datos, con hechos precisos que den cuenta de lo que pasa en el país, seguiremos haciendo nuestro trabajo como hasta ahora", dijo la periodista, quien agradeció el apoyo de colegas y televidentes y lectores.

"Nuestro trabajo seguirá apegado a la verdad y con la intención de informar la realidad de un país como el nuestro. Además, con ello expreso mi solidaridad y apoyo a cientos de colegas que se mantienen amenazados o que han tenido que dejar su lugares de origen pero que siguen mostrando el valor de informar y el amor a este oficio", expuso.

Protección del Gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, garantizó la protección a la periodista en público.



"Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia. Quiero decirle que cuenta con nosotros y desde que me enteré di instrucciones para que se le atendiera y ya se estableció comunicación con ella", expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.



Agregó que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, ya la atendió y se estableció "un mecanismo de protección", apuntó el presidente.



"Repruebo completamente estas amenazas. No admitimos que se actúe de esa forma. Vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos, es nuestra responsabilidad", para que no sean "intimidados ni amenazados por nadie", agregó el mandatario.



Dijo que el Gobierno está combatiendo "en los hechos" la corrupción y la impunidad, por lo que ya no hay "protección" para ningún grupo delictivo.



Y finalizó: "Vamos a estar junto a ella, apoyándola, protegiéndola. No está sola".



Comunicadores, activistas y organizaciones exigieron de inmediato al Gobierno mexicano actuar ante las amenazas. "Exigimos a la Secretaría de Gobernación y autoridades de seguridad pública coordinarse a fin de proteger de forma urgente a integrantes de los medios, así como a Azucena Uresti y a sus familiares", demandó la asociación de periodistas Artículo 19.



México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo del mundo.

Según Artículo 19, un total de 141 periodistas han sido asesinados desde el 2000 a la fecha en posible relación con su labor. De estos, 21 se produjeron durante el actual mandato de López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.



Pero según la Secretaría de Gobernación de México, la cifra sería todavía mayor, pues al menos 43 periodistas han sido asesinados durante el Gobierno de López Obrador.

