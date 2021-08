Bolsonaro, el presidente que alaba a los perdedores (no a los ganadores) de los JJOO: "Ese es el espíritu"

- Tudo tem um propósito. É agradecer a Deus, aprender com as quedas, relevar algumas claras injustiças, levantar a cabeça e seguir em frente. Desistir jamais! Esse é o espírito do nosso povo. Todo apoio e força aos atletas do Brasil que estão dando o seu melhor nas Olimpíadas. pic.twitter.com/8nvwvALdps