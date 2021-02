Los seis republicanos que rompen filas con Trump para que salga adelante el 'impeachment'

La primera jornada del segundo juicio político o impeachment contra Donald Trump, a quien se acusa de incitación a la insurrección, se saldó con una ajustada votación (56-44) a favor de continuar con el proceso judicial. Tan sólo seis de los 17 senadores republicanos rompieron filas con el expresidente y votaron junto a la totalidad de la bancada demócrata para confirmar la constitucionalidad del impeachment y conseguir que salga adelante.

Tras unas cuatro horas de debate sobre la constitucionalidad del proceso –los abogados de Donald Trump argumentan que la acusación no cumple con el principio de validez constitucional al no estar éste ya en ejercicio de un cargo público– los miembros del Senado votaron 56-44 a favor de continuar con el segundo juicio político del expresidente. Se salvaba así, in extremis, el primer escollo para garantizar el juicio en el Senado.