"La sentencia de muerte" de ser candidato en México: un político muerto cada 4 días

"Al crimen se le debe enfrentar de frente y no temerle", fueron las últimas palabras de Fernando Purón. El candidato a diputado federal en el estado de Coahuila recibió un disparo cuando se tomaba un selfie con una simpatizante que asistió al debate que protagonizó en la Universidad Autónoma el 8 de junio. El Gobierno ha ofrecido una recompensa de 490.824 dólares a quien aporte información que facilite la detención de los asesinos. "Putrambula", el principal sospechoso, es un exdirector de Seguridad Pública de la localidad que ya acumula más de 81 denuncias por delitos como homicidio, secuestro, tortura, y abuso de autoridad.

El país se enfrenta a la elección más grande de su historia. 89.1 millones de mexicanos están llamados a elegir a un presidente, 500 congresistas y 3.000 cargos locales el 1 de julio. Hasta el 21 de junio han muerto 116 candidatos, y la consultora Etellekt ha registrado más de 400 agresiones desde septiembre.

Han muerto tiroteado por armas de fuego, calcinados, y algunos de sus cuerpos se han encontrados desmembrados. Omar Gómez Lucatero, candidato a alcalde de Aguidilla, elevó la cifra a 116 muertos la tarde de este miércoles durante un ataque armado en la localidad, confirmó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. El candidato viajaba en un vehículo cuando fue atacado a balazos por desconocidos. Aguililla es uno de los municipios de la llamada Tierra Caliente, donde operan los sanguinarios cárteles de drogas Jalisco Nueva Generación y Nueva Familia Michoacana.

Omar Gómez Lucateno Efe

La familia de Eduardo Aragón, dirigente del Partido Encuentro Social (PES) en el estado de Chihuahua, lo reportó como desaparecido el primero de junio. Dos días después, las autoridades encontraron su cuerpo baleado en el baúl de un vehículo abandonado. Ese mismo día, llamadas de los vecinos del municipio de Ignacio Zaragoza reportaron a las autoridades la presencia de hombres armados en las calles. Cuando llegó la policía más de cinco casas y locales comerciales habían sido incinerados, incluidas las del candidato a la presidencia municipal, Felipe Mendoza, y la del presidente local del partido, Octavio Martínez. La violenta incursión dejó un saldo de siete personas muertas, incluyendo a la candidata a concejal Liliana García, cuyo cuerpo fue encontrado en un arroyo.

Seguridad especial para todos los candidatos

Ante estos sucesos, 10 candidatos del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Guerrero han renunciado a sus candidaturas. Asimismo, a menos de 15 días de las elecciones el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer que fuerzas federales brindarán protección a los candidatos a cualquier puesto de elección popular.

Pero, pese a todos los esfuerzos, esto no se ha cumplido, ya que la candidata al Senado de Guerrero Nestora Salgado, del partido de izquierdas Morena, dijo que no había recibido protección, y que "si no nos están dando seguridad es porque no les convendría (al gobierno) que yo llegara al Senado porque llevo la voz del pueblo”. Salgado denunció haber recibido llamadas amenazantes y que ha encontrado cabezas de perros fuera de su casa. Un dato de la consultora Etellekt que refuerza su posición es que el 72% de las agresiones “se han dirigido contra políticos de oposición”.

violencia política

“La violencia organizada está queriendo incidir en el proceso político. Si un candidato político o un personaje no les gusta, quieren quitarlo del camino por la vía de la violencia, del asesinato”, le dijo a CNN en Español Ricardo Mejía Bardeja, candidato a diputado federal de Guerrero por la coalición México al Frente. Esta ola de crímenes puede provocar que personas que quisieran participar de la política mexicana no lo hagan por miedo, y que predominen en las listas personas afines a grupos criminales. Según Mario Alberto Chávez, aspirante a la alcaldía de Zumpago, "Ser candidato en México “prácticamente es una sentencia de muerte”.

Rubén Salazar, director de Etellekt, baraja las posibles causas de la violencia. Tras la militarización de la lucha antidrogas, los carteles se han fragmentado y se están “refugiando en muchas de estas localidades (donde ocurren los crímenes) buscando el apoyo de candidatos y se deshacen de aquellos con los que no logran un pacto ”. También es posible, concluye, que como las propuestas de la Justicia son promesas de encarcelamiento de integrantes de administraciones pasadas, “ se hayan convertido en un ofrecimiento de sangre a los electores”.

Los cárteles de droga impiden la paz en México Reuters

29 estados afectados

Casi todos los Estados (29 de 32) se han visto salpicados por la violencia contra los aspirantes, que también han denunciado ataques a miembros de sus familias y equipos. Los asesinatos de candidatos se concentran sobre todo en Guerrero (16), el estado donde operan cárteles de la droga enfrentados por el control territorial. Les siguen Oaxaca y Puebla (8), Veracruz (7) y Jalisco (4). Los crímenes relacionados con la campaña también llegaron al Estado de México (3) al igual que en Hidalgo y Michoacán.

Solo el 3 de junio fueron asesinados tres candidatos. Tanto los partidos políticos tradicionales como los independientes han sufrido bajas en sus filas. El gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió a más de 22 miembros; el Partido de la Revolución Democrática (PRD) más de 12 y el Partido Acción Nacional PAN ya ha perdido a neuve, según Etellekt.

Policías en las calles de México Reuters

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha dicho que les “preocupa el asesinato de candidatos y líderes políticos en el país, donde se da un promedio de un asesinato de candidato o político cada cuatro o cinco días. Eso es un margen de violencia absolutamente inaceptable en un proceso electoral”. El presidente de México, Enrique Peña Nieto también condenó los actos de violencia en su territorio y afirmó que seguirá trabajando para que las autoridades electorales ofrezcan condiciones de paz y seguridad durante los comicios.