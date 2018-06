Guatemaltecos buscan a sus familiares entre las cenizas del volcán de Fuego

"Me vine hasta aquí para enterarme de que casi toda mi familia había fallecido. Siento que no me puedo sostener en pie. Nunca había sentido un dolor tan grande en mi corazón", contó Marco Antonio Pamal a Univision después de que la morgue le confirmó que su hermano murió junto a otros 17 familiares suyos tras la erupción del volcán de Fuego el domingo. La víctima más pequeña tiene seis años, y el mayor 70.

La familia Pamal estaba almorzando en su casa, como todos los domingos. A las 2:00 de la tarde, cuando un sonido fuerte hizo que salieran de la vivienda, para enfrentarse a la avalancha de ceniza, arena y lodo que avanzaba de forma imparable hacia su casa en Escuintla, Guatemala. Hasta ahora hay al menos 69 muertos. Es una tragedia que ha enlutado a todo un país, por lo que su presidente Jimmy Morales decretó tres días de duelo y estado de calamidad en los tres departamentos afectados.

"El volcán ha hecho erupción, pero nunca de ésta manera", comentó a la AFP Gustavo Larios, un albañil de 27 años que junto a varios vecinos y con pañuelo en la cara recorre las calles en busca de familiares y amigos desaparecidos. Durante más de 45 años el volcán ha estado activo y los habitantes cercanos al lugar han convivido con ello. La erupción terminó tras de 16 horas y media de actividad, pero "existe la probabilidad de una reactivación", según el Instituto de Vulcanología.

Familia huye de la erupción del volcán de Fuego

"Vamos a seguir hasta que encontremos a la última víctima, aunque no sabemos cuántas víctimas hay, pero vamos a revisar el área las veces que sea necesario", dijo a la AFP el director de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred), Sergio Cabañas. La tarea se torna difícil porque los barrancos de hasta 80 metros de profundidad están llenos de material volcánico, y los bomberos todavía no han tenido acceso a todas las zonas afectadas.

