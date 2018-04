El presidente de Ecuador confirma el asesinato de los tres periodistas desaparecidos

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, ha confirmado este viernes en Quito el asesinato de los tres integrantes del equipo periodístico de El Comercio secuestrados el 26 de marzo en la provincia de Esmeraldas, frontera con Colombia, por disidentes de las FARC. "No hemos recibido señales de vida", ha informado Moreno en una rueda de prensa. "Y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de los tres periodistas".

"Se van a iniciar inmediatamente acciones militares en la zona fronteriza coordinadas con Colombia", ha anunciado también el presidente ecuatoriano, quien había dado doce horas a los captores para presentar pruebas de que estas tres personas seguían con vida. "Los criminales nunca tuvieron la voluntad de liberarlos, lo único que querían era ganar tiempo", ha lamentado Moreno.

El Frente Oliver Sinisterra, un remanente de la antigua guerrilla de las FARC comandado por alias 'Guacho', emitió el jueves un comunicado en el que anunciaba que, debido a las operaciones de rescate de las fuerzas de seguridad, el periodista Javier Ortega, de 36 años, el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60, habían muerto.

Moreno ha confesado que se ha incluido al "narcoterrorista (Walter Patricio Artízala Vernaza) alias Guacho" en la lista de los "más buscados de Ecuador" y ofreció una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a su captura en Ecuador o en Colombia. Asimismo ha anunciado una serie de medidas de seguridad, entre ellas la de declarar el área fronteriza con Colombia zona de seguridad, e incrementar los controles militares y policiales a fin de realizar "acciones coordinadas" en el área de la divisoria.

En paralelo, ha manifestado que se ha contactado con organismos internacionales como la Iglesia Católica y la Cruz Roja Internacional a fin de "localizar y repatriar los cuerpos" de los ecuatorianos secuestrados. "Estamos de luto, pero no vamos a dejarnos amedrentar, hoy más que nunca pido al país la unidad por la paz", ha sentenciado el mandatario ecuatoriano.

Moreno también ha hecho un llamamiento a la unidad antes de señalar que "bajo ninguna circunstancia significa que se quiera limitar la libertad de expresión". "No dejen de criticar", ha pedido a los medios de comunicación, "sabemos reconocer nuestros errores y todo esto nos permitirá reconocer si los ha habido". "El pueblo perdona cuando comete errores pero no que se le mienta, no vamos a mentir al pueblo ecuatoriano", finalizó.

Los trabajadores de El Comercio fueron capturados el pasado 26 de marzo en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas cuando realizaban un reportaje sobre la situación en la frontera con Colombia, que en los últimos meses ha sufrido varios ataques de disidentes de las FARC.