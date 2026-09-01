Irredentismo, la doctrina de raíz fascista que sigue Mohamed VI: agrandará el reino con el Sáhara y su hijo tendrá Ceuta y Melilla

España carece de una política exterior proactiva ante la agenda marroquí, lo que favorece que Rabat bilateralice el conflicto y busque presentar Ceuta y Melilla como vestigios coloniales en foros internacionales.

El plan del 'Gran Marruecos' se activa según convenga a los intereses internos del régimen, reforzado tras el reconocimiento internacional del Sáhara y el cierre intermitente de aduanas en Ceuta y Melilla.

La reciente crisis fronteriza en Ceuta se atribuye a una apertura premeditada de la frontera por parte de Rabat, como parte de una táctica híbrida que combina presión migratoria, económica y diplomática.

Marruecos aplica una estrategia de irredentismo para legitimar a la monarquía alauí y expandir su soberanía, con el Sáhara y, a futuro, Ceuta y Melilla como objetivos.

La crisis fronteriza en Ceuta se enmarca dentro de un plan de expansión de la soberanía marroquí a largo plazo, señalan a EL ESPAÑOL expertos y fuentes diplomáticas europeas. Se basa en la doctrina del irredentismo como instrumento de legitimación de la dinastía alauí.

Los indicios avalan la hipótesis de que Rabat abriera de forma premeditada el acceso fronterizo los días 30 y 31 de julio, aunque la operación se les habría ido de las manos. Detrás se sitúa una estrategia dinástica de largo plazo frente a una España sin una política estable en el exterior.

El irredentismo es un término nacido en la Italia del siglo XIX para reclamar territorios de lengua y cultura italianas bajo dominio austrohúngaro, como Trento y Trieste. Designa la aspiración de incorporar a un Estado tierras consideradas histórica o nacionalmente propias.

El poeta Gabriele D'Annunzio, inspirador del movimiento fascista en Italia, fue uno de los defensores más carismáticos del irredentismo. En 1919, capitaneó a una milicia de simpatizantes para ocupar y hacerse brevemente con el control de la ciudad de Fiume (la Rijeka, en Croacia) en el Adriático.

El plan del 'Gran Marruecos' continuaría actuando como horizonte territorial de la monarquía alauí. Mohamed VI habría avanzado en su objetivo prioritario, el reconocimiento internacional de la soberanía marroquí sobre el Sáhara.

Rabat estaría empezando a tantear el siguiente contencioso, Ceuta y Melilla, a las que considera un "hecho colonial anacrónico". Reclama su soberanía, coincidiendo con los movimientos internos ante una futura sucesión en Hassan III, el actual príncipe Moulay Hassan.

Según el politólogo Josep Baqués-Quesada, el 'Gran Marruecos' no constituye una reivindicación aplicada de manera constante, sino una suerte de "agenda oculta" que Rabat activa cuando conviene a sus intereses, entre ellos reforzar la cohesión interna.

"En Marruecos, el irredentismo es el ADN del sistema, funciona como elemento legitimador de la monarquía", afirma una fuente diplomática con amplio conocimiento del país.

Esta tesis parte de una continuidad dinástica: Mohamed V encarnó la independencia, Hassan II recuperó Ifni y convirtió la Marcha Verde en la ocupación de facto del Sáhara, Mohamed VI trabaja para transformar esa realidad en reconocimiento internacional.

"La idea del Gran Marruecos siempre ha estado presente como una añoranza territorial. Aunque nació en los años cuarenta, alrededor de Allal al-Fassi y el Istiqlal (el partido nacionalista marroquí), se reivindicó después para el Sáhara mediante la Marcha Verde y ahora se está utilizando como globo sonda respecto a Ceuta y Melilla", explica la experta sénior del Real Instituto Elcano Natalia Sancha.

Desde los Acuerdos de Abraham de diciembre de 2020, Marruecos ha ganado terreno gracias a su relación con Israel y capitaliza esa relación en la Casa Blanca.

Otro elemento en juego es la transición del monarca a su hijo. "En cualquier sucesión, los asesores antiguos y nuevos comienzan a tomar posiciones. La transición monárquica también forma parte de la coyuntura", añade la experta.

El Sáhara Occidental continúa en la lista de territorios no autónomos de la ONU y su estatuto definitivo no está resuelto.

Pero Rabat ha obtenido apoyos decisivos: EEUU lo reconoció como parte de Marruecos en 2020, y España apostó en 2022 por el plan de autonomía marroquí. Para el Palacio, el Majzen, el objetivo ya no es sólo controlar el territorio, sino normalizar jurídicamente ese control.

La centralidad del Sáhara para la legitimidad de Mohamed VI ha sido descrita por la prensa internacional.

De Al-Ándalus al 'Gran Marruecos'

El sustrato de la crisis es un agravio que va mucho más atrás que la descolonización. En el relato nacionalista marroquí aparecen Al-Ándalus, la expulsión de musulmanes y moriscos, la guerra de África de 1859-1860 y la ocupación de Tetuán.

La indemnización impuesta entonces al sultanato agravó su dependencia financiera y abrió el camino a una penetración europea que culminaría en los protectorados.

Ese memorial se convirtió en programa territorial con Allal el Fassi y el Istiqlal, el partido nacionalista marroquí.

El mapa del 'Gran Marruecos' (Al-Maghrib al-Kabir), inspirado en la máxima extensión atribuida a imperios medievales, incorporaba el Sáhara Occidental, Mauritania y zonas hoy argelinas como Tinduf y Béchar.

Sáhara Occidental. -

La historiografía reciente vuelve a definirlo abiertamente como irredentismo marroquí. Tras la independencia llegaron Tarfaya, Ifni, la guerra de las Arenas con Argelia y la Marcha Verde.

Ceuta y Melilla serían el siguiente peldaño, aunque jurídicamente no sean equiparables al Sáhara ni a Gibraltar. No figuran como colonias pendientes de descolonización ante la ONU y un estudio publicado por International & Comparative Law Quarterly juzga débiles las reclamaciones marroquíes.

Por eso la presión no tendría que adoptar la forma de una ofensiva militar: puede ser demográfica, económica, diplomática y psicológica.

Apertura premeditada y desbordamiento

Sancha interpreta el episodio del 30 y 31 de julio como una operación híbrida -desinformación y uso de migrantes como arma- que Marruecos no podía no conocer. Ve en la ausencia de refuerzos fronterizos y en la pasividad de los agentes marroquíes cierta connivencia.

Una fuente diplomática distingue entre la decisión inicial y el desenlace. La apertura fue premeditada por Rabat. Lo descontrolado fue el volumen y la violencia.

"Creo que quisieron dar un susto, quizá repetir lo de 2021 con unas diez mil personas, y se les fue de las manos". Rabat controla el territorio y tiene servicios de inteligencia. "Una movilización así no se les habría escapado".

Sobre la presencia de expresidiarios y delincuentes, considera que "debieron de ser movilizados por el gobierno marroquí, los llevaron hasta Ceuta".

Rabat atribuye la crisis a redes criminales y al efecto llamada y el Gobierno de España asegura que no dispone de evidencias de una implicación marroquí.

El presidente español Pedro Sánchez ha apuntado, en cambio, a campañas de desinformación de Rusia e Israel, después de una entrada que agencias internacionales cifran en unas 72.000 personas y más de cien muertos.

Decenas de miles de marroquíes cruzaron la frontera con Ceuta entre los días 30 y 31 de julio. EFE

Sin embargo, el precedente de mayo de 2021 impide tratar la tesis como extravagante. El Parlamento Europeo condenó entonces que Marruecos utilizara el control fronterizo y a menores como presión política. En esta ocasión, además, el CNI había advertido de que la amenaza era real, aunque no precisó cuándo se produciría, y la frontera carecía de medios suficientes.

Según explican, España y Marruecos "han colaborado bastante bien, y hay que reconocerlo. Precisamente por eso sabemos que tienen un grifo que abren cuando les conviene", resume.

La finalidad no habría sido conquistar la ciudad en dos días, sino medir la respuesta española, saturar los servicios, multiplicar los incidentes y alimentar la percepción de que Ceuta es ingobernable.

Esta voz diplomática espera, además, una campaña marroquí en foros internacionales para presentar Ceuta y Melilla como vestigios coloniales y reforzar la bilateralización del conflicto.

Cerco económico y horizonte atlántico

La presión ya tiene una dimensión económica. Marruecos ha cerrado o restringido las aduanas comerciales y el tránsito de mercancías, debilitando el modelo fronterizo de las dos ciudades mientras potencia Tánger Med y Nador West Med. El ensayo de reapertura acordado con España no ha producido una normalidad estable. En 2025 Melilla denunció un nuevo bloqueo, y en julio de 2026 Rabat volvió a suspender el tráfico comercial con Ceuta.

Más allá aparece Canarias, aunque la fuente no habla de una reclamación inmediata de soberanía. El interés se concentra en la delimitación marítima y en el monte Tropic, rico en minerales estratégicos. La discusión sobre la plataforma continental al oeste de Canarias sigue abierta ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU, y la soberanía sobre el Sáhara condiciona las proyecciones marítimas de Rabat.

El puerto de Tánger Med. Reuters

Un experto en Derecho del Mar introduce una hipótesis sobre el estrecho de Ormuz. Si la crisis allí consolidara el precedente de que los Estados ribereños pueden condicionar el tráfico por grandes estrechos, aumentaría el valor estratégico de Ceuta.

No obstante, la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar garantiza el paso en tránsito y prohíbe suspenderlo. Ceuta proporciona vigilancia y presencia militar, pero no la facultad de cerrar el Estrecho.

Estrategia marroquí, reacción española

La continuidad marroquí nace de la estructura del poder. La Constitución de 2011 convierte al rey en jefe del Estado y "Comendador de los Creyentes", jefe supremo de las Fuerzas Armadas, presidente del Consejo de Ministros y del Consejo Superior del Poder Judicial, además de reservarle funciones decisivas en política exterior.

En la práctica, el Palacio controla directamente Exteriores, Defensa, Interior y seguridad, Justicia y religión. El Gobierno administra, el Majzén fija las líneas rojas.

En esa arquitectura, España carece de política exterior frente a Marruecos, que sí la tiene muy consolidada. Los expertos no ven una conspiración de Donald Trump o de Benjamin Netanyahu para provocar la entrada, sino algo menos sofisticado y más grave: imprevisión española. No hay una política proactiva ni estratégica, es totalmente reactiva.

Después del éxodo de 2021 debían de haberse establecido protocolos y creado unidades preparadas para actuar. Incluso sorprendido por la entrada, el Gobierno podría haber establecido inmediatamente un mando único, habilitado centros provisionales de acogida y control, identificado los distintos perfiles, acelerado las devoluciones y negociado con Rabat la readmisión del mayor número posible de personas.

Sin embargo, el mando único no se formalizó hasta el 25 de agosto.

Respecto a la posibilidad de que Pedro Sánchez esté buscando exacerbar a la ultra derecha movilizando el descontento social con su pasividad, conocedores de la situación explican la crisis por la "incompetencia" antes que por el maquiavelismo. Atribuyen la parálisis a la torpeza, la falta de previsión y una política meramente reactiva, pese al precedente de 2021 y las advertencias del CNI.

La solución, concluyen, pasa por "europeizar" el conflicto. "Ceuta y Melilla son territorios de la Unión Europea. No es Marruecos contra España, sino Marruecos contra la Unión Europea. Rabat siempre intenta convertirlo en un conflicto bilateral porque ve que España es más débil".

En especial desde su confrontación a la tendencia europea de cerrar fronteras o en la OTAN contra Trump, al prohibirle usar las bases de Rota y Morón para sus bombardeos en Irán. Otros países europeos lo hicieron con más discreción y se han sentido traicionados por Sánchez.