El 'meme' viral que desencadenó la psicosis del asalto a Ceuta del 15 de agosto: la enigmática foto con 800.000 visualizaciones

Una noticia manipulada sobre la apertura de fronteras por parte de España avivó la psicosis y consolidó la convocatoria, aunque el origen real fue la amplificación en redes.

La elección de la fecha se atribuye a la creencia de menor vigilancia en festivo y a la coincidencia con un partido del FC Barcelona en Tánger.

La difusión del meme y de imágenes relacionadas alcanzó cientos de miles de visualizaciones, movilizando a potenciales migrantes a través de redes sociales.

Un meme en Instagram con un mensaje ambiguo sobre el 15 de agosto se viralizó entre jóvenes marroquíes, generando rumores de un asalto masivo a Ceuta.

El llamamiento a un nuevo asalto masivo de migrantes hacia Ceuta para este 15 de agosto comenzó como un 'meme', un mensaje sencillo en Instagram replicado por un puñado de cuentas marroquíes. Su amplificación por las redes que fomentan la inmigración ilegal y una captura de un medio marroquí falsificada hicieron el resto.

Así se desprende del informe de Marouane Lamharzi Alaou, analista de medios que ha estado analizando cómo los mensajes en redes han movilizado masivamente a los migrantes para dar el salto a Ceuta. Su investigación contribuyó a determinar cómo un vídeo de dos chicas llegadas a nado dos días antes fue "crucial" para desencadenar la invasión.

Aunque el Ministerio de Interior de Marruecos afirme desconocer el origen del llamamiento, Lamharzi asegura que su origen está en un post de Instagram subido el 29 de julio a las 20:20h. Se trataba del selfie de un joven junto al mensaje: 'Quién sabe qué pasará el 15/08/2026'.

Paradójicamente, el mensaje no hace ninguna referencia explícita ni a Ceuta ni a las estrategias difundidas en redes para entrar en la ciudad autónoma. Sin embargo, el mismo usuario había subido horas antes una imagen de un joven saltando al mar con el texto 'POV' (siglas de "Punto de vista" en inglés).

"Ni una palabra sobre migración. Las imágenes lo dicen todo", valora el analista. Los posts, que tuvieron más de 170.000 y 100.000 reproducciones respectivamente, inducían a una audiencia ya sensibilizada con el cruce migratorio a entender que se trataba de un llamamiento a una entrada masiva a Ceuta por mar en esa fecha.

Así, transcurridos únicamente 10 minutos, una cuenta de la red X ahora borrada juntaba ambas ideas y añadía la ruta: '15/8/2026 Fenideq - Ceuta', en referencia al puerto de Castillejos. El formato del 'meme' quedaba así completo: una docena de jóvenes se sacaron fotos o selfies con ese mismo texto sobreimpreso y los compartieron.

El analista ha determinado que estos memes se estuvieron compartiendo en la noche previa al asalto masivo decenas de miles de veces. El más popular fue 'posteado' por la cuenta 'aneevs___33', y suma casi 800.000 visualizaciones, 60.000 'likes' y 2.700 comentarios.

Pero, ¿de dónde sale la elección de la fecha? Una de las teorías que rondó los comentarios aquella noche es que el 15 de agosto es festivo en España, y eso reduciría presuntamente la vigilancia fronteriza en Ceuta.

Otra explicación es más enrevesada y tiene que ver con el partido amistoso en Tánger que el FC Barcelona anunció ese mismo 29 de julio, y que se habría celebrado el 15 de agosto. Esa fue la respuesta que dieron muchos usuarios al post original que preguntaba "qué pasaría" ese día. Ajenos al contexto migratorio, muchos pensaron que se refería al partido.

'Fake news' sobre la frontera española

Hicieron falta otras doce horas para que el 'meme' sobre 15 de agosto se transformase en una convocatoria propiamente dicha. Para entonces, la primera oleada migratoria ya estaba en marcha y las redes que fomentan la inmigración ilegal aprovecharon para apelar a quienes no se habían sumado todavía.

"Chavales, quién es de Rabat, quién se apunta. Yo iré el 15/8, ¿o qué? ¿Qué equipo debo llevar?", escribía un usuario en un grupo de Facebook ahora eliminado. Otros comentarios recogidos por Lamharzi hablaban de un "asedio total" en esa fecha y algunos hacían planes para encontrarse en Castillejos.

Sin embargo, fue un bulo sobre el presunto levantamiento de los controles fronterizos de España para el 15 de agosto lo que terminó de prender la mecha. Las cuentas dedicadas a la emigración retomaban la idea de que por tratarse de un festivo, el paso del Tarajal abriría con normalidad, "gracias a Dios", y se esperaban "grandes aglomeraciones".

Para calmar el escepticismo de muchos de los usuarios, se comenzó a circular un pantallazo de una noticia del medio marroquí Hespress que mostraba a Pedro Sánchez hablando de la crisis. Tanto el artículo como la fotografía son verídicas, pero el texto había sido manipulado para mostrar un falso comunicado del Gobierno de España.

A la izquierda la imagen que desencadenó el meme y a la derecha la noticia falsa sobre la apertura de fronteras. @marouane53

Incluso el texto del falso comunicado es sospechoso de haber sido generado por IA, apunta el analista. Según la noticia falsa así manufacturada, Sánchez habría anunciado que abriría "temporalmente y por un periodo que no superaría las 15 horas, de 10:00h a 23.00h", los accesos a Ceuta "para aliviar los casos de emergencia y el tráfico acumulado".

Aunque medios como Maldita.es han apuntado en los últimos días a esta noticia falsa como el origen de la convocatoria del 15 de agosto, Lamharzi sostiene que en realidad fue la última gota de un bulo que llevaba gestándose días antes.

Lo más chocante, según el analista, es que no se puede asegurar fehacientemente que la publicación original tuviese nada que ver con la avalancha migratoria. El llamamiento al asalto del 15 de agosto puede haber sido fruto sencillamente de la psicosis en redes que llevaba semanas inflamando a los usuarios marroquíes.

"Una pregunta ambigua fue publicada el miércoles por la noche. Algunos respondieron 'Barcelona'. Otros respondieron 'Ceuta'. Diez minutos después, alguien publicó la ruta frente a una pantalla negra. Para la mañana siguiente, esta segunda respuesta es la que había ganado", concluye Lamharzi.