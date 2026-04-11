El Polisario renuncia a la independencia como "única opción" frente a Marruecos y celebra la mediación de EEUU

El Polisario critica la falta de buena fe de Marruecos en las negociaciones y denuncia la dificultad de establecer una autonomía real bajo el régimen actual marroquí.

La propuesta de autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí es vista ahora por el Polisario como la solución "más viable" para el contencioso.

Tres rondas de diálogo han tenido lugar recientemente, dos en Washington y una en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, auspiciadas por la ONU.

El Frente Polisario deja de considerar la independencia como única opción frente a Marruecos y valora la mediación de Estados Unidos en el conflicto.

El tiempo es un concepto relativo en el Sáhara. Las manijas del reloj se detienen a la entrada de los campamentos de refugiados de Tinduf.

Un desfile militar previsto para primera hora de la mañana bien puede comenzar pasado el mediodía en la wilaya de Auserd. Un lugar donde proliferan los hombres con bigote, uniformes militares ajados y pieles cuarteadas por el sol.

No importa que el desfile en cuestión conmemore el cincuenta aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), una suerte de Estado de partido único levantado sobre el exilio del desierto argelino.

El simbolismo no altera las costumbres, y Tinduf es ya una costumbre en sí misma. El transcurso de las décadas convirtió en permanente una solución de apariencia provisional.

La disputa eterna con Marruecos es la razón que explica que estos campamentos alojen en la actualidad a más de 100.000 refugiados saharauis, según las estimaciones de ACNUR.

Los hay mayores, que todavía sueñan con regresar a la patria, que escrutan hasta el último rincón de su memoria para sacar a flote el último recuerdo.

Y también los hay jóvenes, que nunca han conocido nada parecido a una patria, y que tampoco parecen demasiado convencidos de poder hacerlo algún día.

Mohamed Yeslem Beisat carga con el peso de cambiar la realidad física y material de los saharauis, de deshacer un exilio que dura más de medio siglo.

El ministro de Asuntos Exteriores y Asuntos Africanos de la RASD es el encargado de representar al Frente Polisario en el renovado proceso negociador con Marruecos, auspiciado por los Estados Unidos de Donald Trump.

Mohamed Yeslam Beisat, ministro de Exteriores de la RASD. Álvaro Escalonilla. EL ESPAÑOL

"Los norteamericanos insisten que en mayo o en abril debemos de alcanzar otra velocidad en la búsqueda de un arreglo", explica el veterano líder saharaui Bachir Mustafa Sayed, recién nombrado presidente del Parlamento saharaui, ante una delegación de políticos y activistas españoles en Auserd.

"Aunque la guerra en Oriente Medio dispersa un poco la atención", concede.

Las partes implicadas, entre las que figuran Argelia y las Naciones Unidas pero y entre las que no aparece España, manejan el dossier con enorme secretismo.

Beisat confirma que, desde que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2797, han tenido lugar hasta tres rondas de diálogo. Dos en Washington, y otra en la Embajada de Estados Unidos en Madrid el pasado febrero.

Este documento desliza por primera vez que la propuesta de autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí puede ser la solución "más viable" para resolver el contencioso.

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El diplomático que encabeza la delegación saharaui admite que los suyos no pueden "hacer de la independencia la única opción, como tampoco puede serlo el plan marroquí de autonomía".

También valora la implicación de Trump en el proceso. "Hay que darle crédito a la Administración estadounidense", explica desde el mismo campamento de refugiados.

"El hecho de que Estados Unidos lleve a cabo la labor de mediación le devuelve al asunto mayor importancia, más presencia, y sobre todo renueva la esperanza", coincide Sayed, confiado en haber dejado atrás el impasse vigente desde la última toma de contacto de 2021.

El líder saharaui Brahim Ghali saluda a sus simpatizantes. Álvaro Escalonilla. EL ESPAÑOL

El Frente Polisario prefiere minimizar la postura de Trump, un mediador parcial que ya reconoció en los últimos coletazos de su primer mandato la soberanía marroquí del Sáhara Occidental.

Esta fue la moneda de cambio por la incorporación de Rabat a los Acuerdos de Abraham, que sirvieron para normalizar las relaciones de Israel con los países árabes.

Tampoco quieren conceder demasiada importancia los líderes saharauis al papel que jugó Estados Unidos en octubre durante la aprobación de la Resolución 2797, "la más fea y la más negativa" para los intereses de los saharauis, reconoce Sayed.

"El borrador era prácticamente la materialización de la posición de Trump de su primer término. Pero chocó con las posiciones de Rusia y China, no tanto quizá por defender nuestros derechos como por limitar el ámbito de acción de Estados Unidos".

"Como mediador, Estados Unidos respeta las resoluciones de la ONU y su Carta Magna, y es de las pocas potencias que pueden obligar a Marruecos a negociar", insiste por su parte Beisat, uno de los máximos exponentes de la segunda generación de líderes del Frente Polisario.

Se trata de cuadros de talante más posibilista y de mayor voluntad negociadora que, a pesar de contar con la confianza del líder Brahim Ghali, rompen con las formas del secretario general, más rígido e incómodo en la improvisación.

Mohamed Uleida posa junto a restos de explosivos. Álvaro Escalonilla. EL ESPAÑOL

El canciller saharaui considera que "las potencias occidentales, incluida España, se han dado cuenta de que no funciona imponer una solución", y ese factor rema a favor del Polisario.

Pero también denuncia "la duplicidad" de Rabat, cuyos gestos de acercamiento en las sucesivas rondas de diálogo no se corresponden con sus actuaciones fuera de la mesa de negociación.

"Después de este tiempo hemos constatado que Marruecos no actúa de buena fe", lamenta. Lo cierto es que el reino alauí tiene más cartas en la mano para hacer valer su postura.

"Marruecos no es un régimen democrático que puede albergar una autonomía fiable. La misma noción de autonomía sólo puede florecer en un régimen democrático", sostiene.

El de Rabat es un régimen predecible en una región inestable, que controla los flujos migratorios y explota los recursos naturales del Sáhara ocupado, pese frente a la resistencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Y al mismo tiempo, está reforzando su Ejército gracias a su relación privilegiada con Estados Unidos e Israel.