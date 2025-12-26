Donald Trump anuncia que EEUU ha lanzado un ataque "poderoso y mortal" contra objetivos del ISIS en Nigeria

Donald Trump, presidente de EEUU, en la cena de Nochebuena en el salón de baile de Mar-a-Lago, en Palm Beach. Reuters

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este jueves que su país lanzó un ataque "poderoso y mortal" contra campamentos del grupo terrorista ISIS en Nigeria.

"Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria", publicó Trump en su red Truth Social.

En la comunicación, Trump expresa: "Previamente les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo".

Los bombardeos, dirigidos por el Departamento de Guerra, fueron "numerosos ataques perfectos, como sólo Estados Unidos es capaz de hacer", describió Trump.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, manifestó su apoyo a los ataques de este jueves.

"El presidente fue claro el mes pasado: el asesinato de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar. @DeptofWar Siempre está listo, como lo descubrió ISIS esta noche, en Navidad. Más por venir... Agradecidos por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano. ¡Feliz Navidad!" publicó Hegseth en X.

.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025

En los últimos meses, el Gobierno del mandatario estadounidense ha buscado neutralizar las operaciones de ISIS, que directamente atacan a la comunidad cristiana de Nigeria, el país más poblado de África.

Un informe de la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho (Intersociety), revela que en los primeros 220 días de 2025, los terroristas islámicos han asesinado a unos 7.087 cristianos y secuestrado a otros 7.800.

"Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúa su masacre de cristianos", finalizó el mandatario norteamericano.