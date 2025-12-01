'La Famiglia' de la presidenta de Tanzania: 'enchufa' a varios de sus parientes en el Gobierno: "Es una burla para la democracia"

Estados Unidos ha elevado su alerta de viaje a Tanzania ante el aumento de disturbios civiles, violencia, amenazas terroristas y persecución sistemática de personas LGBT, recomendando precaución extrema a sus ciudadanos.

El gobierno tanzano ha acusado a casi un centenar de personas de "traición" por participar en protestas contra los resultados electorales, mientras figuras destacadas de la oposición han sido encarceladas o inhabilitadas.

Las recientes elecciones en Tanzania, en las que Suluhu fue reelegida con el 98% de los votos, estuvieron marcadas por acusaciones de fraude, exclusión de la oposición y una ola de violencia que dejó más de 2.000 muertos según la oposición.

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ha sido acusada de colocar a varios familiares y allegados en altos cargos gubernamentales, incluyendo ministerios clave como Finanzas, Salud, Educación y Defensa.

La inestabilidad en Tanzania, tras la reelección de la presidenta con el 98% de los votos bajo la sombra del fraude electoral, se muestra latente en las calles. Y a ello se le suma la sospecha de que la dirigente, Samia Suluhu Hassan, ha colocado a varios miembros de su familia en el Gobierno.

Según las informaciones publicadas, Suluhu habría enchufado a su cuñado en el Ministerio de Finanzas; a su yerno, en la cartera de Salud; como viceministro de Educación, a una hija; en un escaño "especial" como diputada a otra de sus hijas; como titular de Defensa a un amigo y al mismo tiempo sacerdote que ofició su boda, y finalmente a su sobrina como viceministra de Trabajo.

Tanzania atraviesa "la peor ola de violencia electoral en la historia del país", según recoge Associated Press. La mandataria afirmó hace una semana que su gobierno "podría perder el acceso a la financiación internacional", siendo esta una de las medidas que mantiene a flote al país.

"Tenemos que buscar fondos internamente utilizando los recursos que Dios nos dio", sostuvo la presidenta tanzana. Las elecciones celebradas el pasado 29 de octubre en este país situado al este del continente africano estuvieron marcados por tres días de protesta. La oposición confirmó que murieron más de 2.000 personas durante los disturbios.

De hecho, el acto de investidura de la presidenta no permitió la asistencia de los ciudadanos, a pesar de que en ocasiones anteriores sí se les ha permitido. Los juramentos solían tener lugar en los estadios de fútbol del país. Únicamente acudieron algunos miembros del partido gobernante, representantes del cuerpo diplomático y varios presidentes africanos.

Tensión callejera

Después de los tres días de protestas electorales donde se registraron numerosos fallecidos y los comercios permanecieron cerrados para evitar actos vandálicos y saqueos, los empleados continúan trabajando desde sus casas.

"La verdad es que no se celebraron elecciones legítimas en Tanzania. Es una burla para la democracia", recogía el comunicado difundido por el portavoz del partido de la oposición, el político Tundu Lissu.

Agentes de los antidisturbios tanzanos con el cuerpo sin vida de un hombre durante las protestas. Reuters

Además, este exparlamentario tanzano lleva varios meses en prisión tras ser acusado de "traición" al pedir "reformas electorales" que, según él, "eran necesarias para unas elecciones libres y justas".

Otra figura de la oposición, Luhaga Mpina, del partido ACT-Wazalendo, fue inhabilitado para presentarse a las elecciones. Los presidentes de Mozambique, Zambia, Burundi y Somalia asistieron a la sesión de investidura. Por su parte, el mandatario keniata, William Ruto, pidió "diálogo" entre las partes.

Centenar de "traidores"

La Fiscalía de Tanzania acusó a casi un centenar de personas (98) de un delito de "traición" por su presunta participación en las protestas masivas que clamaban contra las elecciones del 29 de octubre.

Atendiendo a los documentos judiciales consultados por Reuters, la Fiscalía tanzana sostuvo ante el tribunal de primera instancia de Dar es Salam, la capital económica del país, que los encartados "tuvieron la intención de obstruir las elecciones generales de 2025 con el propósito de intimidar al Gobierno". Ninguna figura pública fue detenida.

Alerta de EEUU

El gobierno de Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, ha instado a sus ciudadanos a reconsiderar sus viajes planificados a Tanzania debido a las múltiples protestas.

El Departamento de Estado del país norteamericano elevó su alerta de viajes a Tanzania por los "disturbios civiles, crimen violento, amenazas terroristas y la persecución sistemática de personas LGBT".

La presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, vota en un centro electoral en Dodoma. Reuters

"Las manifestaciones pueden ser impredecibles. El Gobierno tanzano incrementa la presencia de seguridad en torno a las protestas, lo que incluye puestos de control y bloqueos de carretera", indicó la cartera dirigida por Marco Rubio.

EEUU alertó de que "el crimen violento es común" en Tanzania, incluyendo asaltos, agresiones sexuales, robos y secuestros de vehículos. Además, señalan que "la Policía Local tiene recursos limitados para responder de forma eficaz a crímenes graves".

El Departamento de Estado además subraya que la "amenaza terrorista" existe en el país, especialmente en la región de Mtwara, al sur de Tanzania, cerca de la frontera con Mozambique.

"Miembros de la comunidad gay y lesbiana han sido arrestados, perseguidos y acosados", advirtieron desde Estados Unidos.

Manual de salida

El gabinete de Marco Rubio ofreció una serie de recomendaciones específicas de seguridad por si escala la violencia y aun así sus ciudadanos deciden viajar a Tanzania.

Instaron a los viajeros a tener un plan para salir del país en caso de emergencia que no dependa del Gobierno estadounidense. Al mismo tiempo, animaron a la gente a estar pendiente de los medios locales u "estar siempre conscientes de su entorno"

También se recomendó llevar siempre encima una copia del pasaporte, guardar los documentos oficiales en un lugar seguro, vigilar la comida, mantenerse alerta en lugares turísticos y "evitar demostraciones públicas de afecto, particularmente entre parejas del mismo sexo".