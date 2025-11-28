La hija de expresidente sudafricano Zuma dimite como diputada tras ser acusada de reclutar ciudadanos para Rusia

Las claves nuevo Generado con IA Duduzile Zuma-Sambudla, hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma, renunció a su escaño en el Parlamento tras ser acusada de reclutar ciudadanos para luchar junto a Rusia en Ucrania. El partido MK aclaró que la dimisión de Zuma-Sambudla fue voluntaria y no supone una admisión de culpabilidad, comprometiéndose a apoyar a las familias de los sudafricanos implicados. La Policía sudafricana investiga la denuncia de que 17 hombres fueron llevados a Rusia bajo engaños y entregados a un grupo mercenario para combatir en Ucrania. Más de 1.400 africanos de 36 países estarían combatiendo junto a las fuerzas rusas en Ucrania, algunos como mercenarios y otros denunciando haber sido engañados o coaccionados.

La hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma, Duduzile Zuma-Sambudla, renunció a su escaño en el Parlamento tras ser acusada de haber engañado a 17 personas para que combatieran del lado de Rusia en Ucrania, informó este viernes su partido ‘Umkhonto weSizwe Party’ (MK).

Los dirigentes del MK informaron en una rueda de prensa de que la renuncia a la Asamblea Nacional y a todos los cargos públicos que ocupaba Zuma-Sambudla fue "voluntaria" y con "efecto inmediato".

El organizador nacional del MK, Nathi Nhleko, afirmó que el partido no participó en el traslado de 17 sudafricanos a Rusia y que la dimisión de Zuma-Sambudla no constituye una admisión de culpabilidad, al tiempo que agregó que el partido dará apoyo a las familias de los esos ciudadanos.

"Los funcionarios nacionales han aceptado la decisión de la camarada Duduzile Zuma-Sambudla de dimitir y apoyan sus esfuerzos para garantizar que estos jóvenes sudafricanos regresen sanos y salvos a sus familias", afirmó Nhleko.

Zuma-Sambudla estuvo presente durante la rueda de prensa, pero no realizó declaraciones y tampoco respondió a las acusaciones de su hermanastra, Nkosazana Bonganini Zuma-Mncube.

La Policía de Sudáfrica (SAPS) confirmó que abrió una investigación contra Zuma-Sambudla tras la declaración jurada de Mncube en la cual aseguró que 17 hombres sudafricanos fueron "llevados a Rusia con engaños y entregados a un grupo mercenario ruso para luchar en la guerra de Ucrania sin su conocimiento ni consentimiento", según recogen medios locales.

El Gobierno sudafricano informó a principios de mes de que trabaja en la repatriación de los ciudadanos, que fueron engañados con contratos laborales y resultaron ser vinculados con fuerzas mercenarias, e investigan como llegaron al territorio.

Más de mil africanos en Ucrania

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, afirmó el 7 de noviembre que al menos 1.436 ciudadanos de 36 países africanos combaten junto a las fuerzas rusas, aunque alertó de que el número podría ser mayor y pidió a los gobiernos africanos alertar a sus ciudadanos sobre procesos de reclutamiento.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, se ha reportado la presencia de cientos de africanos luchando en el bando ruso. Si bien algunos fueron como mercenarios, otros han denunciado engaños y coacciones para integrar las filas rusas.

Sin embargo, los países de origen no suelen reclamar la liberación de estos combatientes, ya que algunos poseen pasaporte ruso y varias naciones africanas tienen leyes en contra de la doble ciudadanía.

En septiembre pasado Kenia reveló que estaba investigando informaciones sobre sus nacionales que presuntamente fueron "traficados" a Rusia y estaban retenidos como prisioneros de guerra por Ucrania.

Las autoridades informaron del regreso de al menos tres kenianos en esta situación, mientras que la cadena británica BBC reportó el rescate en Nairobi de unas veinte personas víctimas de una red de tráfico.