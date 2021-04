Los opositores de Chad denuncian un "golpe de Estado" tras la muerte del presidente

Los principales partidos opositores de Chad han denunciado un "golpe de Estado institucional" tras la creación de un Consejo Militar de Transición (CMT) encabezado por Mahamat Idriss Déby, hijo del fallecido presidente Idriss Déby, muerto el martes tras resultar herido en combates con los rebeldes del Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT).

En un comunicado conjunto, los partidos integrados en la coalición Alternance 21 han rechazado un traspaso de poderes "monárquico" y han reclamado una transición dirigida por civiles a través de "un diálogo inclusivo", según ha recogido el portal chadiano de noticias Alwihda.



Asimismo, han pedido a la población que "no obedezcan decisiones ilegales, ilegítimas e irregulares adoptadas por el CMT, surgido inmediatamente después del anuncio de la muerte de Déby, incluida la 'hoja de transición' publicada el miércoles para regir los destinos del país durante la transición, fijada en 18 meses prorrogables.



Los opositores han reclamado además a los chadianos que "permanezcan vigilantes contra toda forma de toma del poder o su confiscación por la fuerza" y han solicitado al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al Ejército del país europeo que "no se inmiscuya en los asuntos internos de Chad".



En este sentido, han hecho hincapié en la necesidad de declarar un alto el fuego para abrir un proceso de conversaciones "inclusivo" respaldado por la comunidad internacional. En su comunicado, firmado por su portavoz, Mahamat Bichara, Alternance 21 ha alertado de que "no respetar estos puntos podría llevar a los firmantes a llamar a la población a un levantamiento popular".



Por otra parte, han resaltado la necesidad de una transición civil con un Parlamento integrado por representantes de partidos políticos, sociedad civil, líderes tradicionales y religiosos, y de la declaración de una amnistía para los opositores y rebeldes, tal y como ha recogido el portal Thad Infos.



Alternance 21 ha abogado además por la adopción de una nueva Constitución a través de un referéndum celebrado tras el citado diálogo nacional y la organización de unas elecciones presidenciales "libres, transparentes e inclusivas" a las que no se presenten los miembros del CMT.

Nuevo gobierno

Por su parte, el presidente del CMT ha asegurado que nombrará "en los próximos días" al nuevo Gobierno de transición y ha mostrado su voluntad de mantener contactos con las fuerzas políticas y la sociedad civil. "El CMT no tiene ninguna ambición de gobernar el país en solitario", ha defendido.

"El CMT no está aquí para confiscar el poder. Cuando termine el periodo de transición de 18 meses, el poder será entregado a un Gobierno civil, tras unas elecciones libres y democráticas", ha señalado el hijo de Déby, que ocupa los cargos de presidente del CMT, del país y "jefe supremo" del Estado Mayor del Ejército chadiano, según la 'hoja de transición'.

Mahamat Idriss Déby ha defendido además que los derechos de los ciudadanos no se verán afectados y ha pedido a los partidos "seguir animando la vida política" y "jugando un papel importante en la consolidación de la democracia".

"Como es evidente, no tenemos que poner en duda vuestro espíritu patriótico ni vuestro sentido de responsabilidad, ya que cada uno de ustedes conoce la mejor actitud a adoptar para lograr consolidar la paz, cimentar la unidad nacional y fortificar el edificio democrático", ha remachado el presidente del CMT durante un encuentro con representantes políticos, entre ellos varios opositores.

Durante la jornada de este jueves, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) celebrará una reunión para abordar la situación en Chad, tal y como indicó el miércoles el organismo en una breve nota publicada a través de su cuenta en la red social Twitter.

El hijo de Déby

El hijo de Déby, de 37 años, fue nombrado presidente del CMT, que anunció inmediatamente después la disolución del Gobierno y del Parlamento y el inicio de un periodo de transición de 18 meses de cara a la celebración de elecciones para "garantizar la continuidad del Estado".

La 'hoja de transición' publicada este miércoles contempla que el nuevo líder chadiano será presidente del país y "jefe supremo" del Estado Mayor del Ejército, al tiempo que le da amplias competencias, incluidas las de nombrar a los integrantes del Consejo Nacional de Transición (CNT) y el Gobierno de Transición, los otros dos organismos que serán erigidos para este proceso.

El texto refleja además un matiz respecto al anuncio sobre un periodo de transición de 18 meses, al apuntar que "puede ser prorrogado una vez" por el CMT, que necesitará una mayoría de dos tercios. El CMT está integrado por catorce personas, al margen de Déby, todas ellas del círculo cercano del expresidente.