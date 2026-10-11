Trump rompe con Zelenski tras el pacto energético con Putin para salvar su inflación: "Ucrania debe elegir un nuevo presidente"

El giro de la Casa Blanca genera tensiones con los aliados de la OTAN y sectores del Congreso que rechazan ceder ante el Kremlin.

Volodímir Zelenski tacha la compra de diésel de "inversión en la guerra", mientras Washington condiciona su apoyo militar a la contención de Kiev.

EE.UU. acuerda con Moscú la venta de diésel ruso para frenar la inflación del combustible antes de las elecciones legislativas de medio mandato.

Donald Trump pide públicamente un nuevo presidente en Ucrania capaz de pactar con Rusia y exige el fin de los ataques a refinerías rusas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un giro inédito en su relación con el Gobierno ucraniano al pedir públicamente que Kiev busque un nuevo presidente capaz de alcanzar un acuerdo con Rusia.

Las declaraciones, realizadas este sábado desde la Casa Blanca acompañadas de un ultimátum para detener los ataques contra refinerías rusas, dejan traslucir una prioridad imperiosa: amortiguar la inflación de los carburantes a toda costa para salvar su posición política ante la inminencia de las elecciones legislativas de medio mandato (midterms).

Esta toma de posición se enmarca en un contexto de elevada tensión diplomática. Apenas 24 horas antes, la administración estadounidense anunció un acuerdo energético con Moscú que contempla la emisión de licencias para permitir la distribución y venta de diésel ruso en los mercados internacionales.

Mientras el presidente Volodymyr Zelenski ha calificado esta medida de "inversión en la guerra", Washington sostiene que la entrada de combustible es prioritaria para aliviar la presión sobre los consumidores, granjeros y transportistas estadounidenses.

El combustible en el tablero electoral

El trasfondo de esta abrupta maniobra diplomática guarda relación con la política interior de EEUU.

Con las elecciones de medio mandato en el horizonte, el Partido Republicano afronta una compleja contienda en la que se juega la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado.

La inflación en los productos de primera necesidad y el encarecimiento de la gasolina figuran entre las principales preocupaciones de los votantes, convirtiendo la estabilidad del precio del diésel en un salvavidas electoral para la Casa Blanca.

En este escenario, los ataques de Ucrania contra la red energética rusa —diseñados por Kiev para reducir los ingresos fiscales del Kremlin— impactan de forma directa en la oferta global de refinados, conteniendo el descenso de las tarifas en los surtidores occidentales.

Para la administración Trump, la continuidad de estas incursiones militares pone en riesgo el efecto moderador del pacto firmado con Rusia para reabastecer el mercado energético justo antes de la cita con las urnas.

Un hombre ondea una bandera a favor de Trump antes del mitin de campaña del presidente en Tennessee. Reuters

Fisuras en la alianza transatlántica

Este viraje de Washington no solo ahonda la brecha entre la Casa Blanca y el Gobierno ucraniano, sino que empieza a generar una fractura incómoda con los aliados europeos en la OTAN.

Mientras las capitales del viejo continente insisten en sostener las sanciones energéticas contra Moscú para no debilitar el frente frente a la agresión militar, el pragmatismo unilateral de Trump envía un mensaje contradictorio a la alborotada escena diplomática global.

La percepción de que Estados Unidos supedita los consensos de seguridad internacional a las oscilaciones del surtidor doméstico debilita la posición de fuerza de Occidente en las futuras mesas de negociación.

Paralelamente, dentro del propio Congreso estadounidense la medida ha encendido las alarmas entre los sectores más tradicionalistas del Partido Republicano y la oposición demócrata, quienes advierten de que ceder ante las demandas energéticas de Vladímir Putin sienta un peligroso precedente de chantaje geopolítico.

Sin embargo, en el equipo estratégico de la Casa Blanca prevalece la premisa de que un votante golpeado por el coste de la vida penalizará al gobierno en las urnas con mayor severidad que por cualquier concesión efectuada en el mapa geopolítico de Europa del Este.

Giro en la retórica estratégica

Al acusar a Zelenski de "querer generar problemas al mundo" y señalar que "podría haber resuelto esta guerra muchas veces", el discurso de Washington muestra una reordenación clara de sus prioridades.

El apoyo político y militar a Ucrania queda condicionado a la contención de sus operaciones sobre infraestructuras clave y a la apertura hacia una negociación directa con el Kremlin.

La insistencia del presidente estadounidense en que "es hora de que Ucrania tenga un nuevo líder" refleja la urgencia de la Casa Blanca por zanjar un foco de volatilidad económica internacional.

A pocas semanas de que se abran las urnas, los costes internos del conflicto ucraniano parecen haber superado el margen de tolerancia táctica de Estados Unidos, que prioriza la contención de los precios domésticos frente a las exigencias militares de su aliado en Europa del Este.