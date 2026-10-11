Los bomberos ucraniano apagan el fuego provocado por un ataque de Rusia contra Járkov. Reuters Reuters

Trump anuncia que Ucrania y Rusia han acordado cesar los ataques contra la infraestructura energética

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LO ESENCIAL Las claves Donald Trump anuncia un acuerdo entre Ucrania y Rusia para cesar de forma inmediata los ataques contra las infraestructuras energéticas. Ni Kiev ni Moscú han ratificado oficialmente la existencia o los términos del pacto ni las salvaguardas para su cumplimiento. Volodímir Zelenski propone un alto el fuego de 60 días para poder celebrar elecciones presidenciales en Ucrania. EEUU acuerda con Rusia la importación de diésel para contener la inflación antes de las elecciones midterms, lo que ha generado protestas de Kiev.

Ucrania y Rusia han llegado a un acuerdo para cesar de manera inmediata todos los ataques contra las infraestructuras energéticas, según ha anunciado este domingo el presidente de EEUU, Donald Trump.

La declaración fue realizada a través de una publicación en sus redes sociales, aunque el mandatario no ofreció más detalles sobre los términos del pacto ni sobre las salvaguardas fijadas para su cumplimiento.

Este anuncio se produce tras las recientes declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el programa This Week de la cadena estadounidense ABC News, donde planteó abiertamente la posibilidad de celebrar comicios bajo un periodo de tregua.

"Por favor, dígale a Putin que nos dé dos meses, 60 días de alto el fuego total, 60 días, y organizaremos elecciones", afirmó Zelenski durante la entrevista.

El mandatario añadió que Ucrania estaría dispuesta a acudir a las urnas para que la ciudadanía decida la continuidad o el relevo de la jefatura del Estado, unas palabras que siguen a sus manifestaciones ante periodistas en las que señaló que ha llegado el momento de que el país cuente con un nuevo liderazgo.

Pese a la contundencia de la publicación de Trump en Truth Social —donde afirmó que ambas partes habían dado su conformidad al cese de las agresiones a instalaciones energéticas y pidió expresamente no infringir lo acordado—, hasta el momento ni el Gobierno de Kiev ni el de Moscú han ratificado la existencia o vigencia del pacto.

La falta de confirmación oficial por los canales diplomáticos habituales mantiene la incertidumbre sobre el alcance real de la medida y los mecanismos que garantizarían su supervisión sobre el terreno.

El contexto en el que se enmarcan estos anuncios coincide además con decisiones de ámbito económico adoptadas por la administración estadounidense en clave electoral.

Pacto de diésel con Moscú

El pasado viernes 9 de octubre, el presidente de EEUU confirmó un acuerdo con Vladímir Putin para permitir la inyección inmediata de toneladas de diésel ruso en los mercados estadounidenses y mundiales.

La medida autoriza de forma temporal el comercio de este combustible con el fin de contener el constante encarecimiento de los carburantes a las puertas de las elecciones legislativas de mitad de mandato (midterms).

Este giro económico facilitó que Washington rebajara la presión sobre las exportaciones energéticas de Moscú, una decisión duramente criticada por Kiev al considerarla una concesión injustificada que diluye el régimen de sanciones internacionales.

La posterior irrupción de Trump defendiendo el alto el fuego energético y presionando públicamente por un cambio de liderazgo en Ucrania pone de relieve cómo la estrategia electoral estadounidense y la estabilidad de los precios del combustible han pasado a condicionar el curso diplomático del conflicto.