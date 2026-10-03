Kaliningrado expone el punto ciego de la OTAN frente a Rusia: “Es cuestión de tiempo que tengamos bajas en suelo de la UE”

Aunque las fuentes descartan que Rusia busque una guerra abierta con la Alianza por su desgaste en Ucrania, advierten de una escalada de intimidación y ataques híbridos en suelo europeo.

Analistas ven en incidentes híbridos y ambiguos, como sabotajes o una crisis ferroviaria ficticia en Lituania, una vía para poner a prueba la respuesta colectiva de la OTAN.

Kaliningrado, enclave ruso entre Polonia y Lituania, combina una vida civil dependiente de rutas marítimas con una intensa militarización, incluida la Flota del Báltico y misiles Iskander.

Rusia ha elevado la amenaza contra la OTAN y sus socios hasta niveles similares a las semanas previas a la invasión a gran escala de Ucrania. En este clima de máxima tensión geopolítica, todas las miradas están puestas en un enclave estratégico que muchos analistas consideran el auténtico talón de Aquiles de la Alianza Atlántica: la región y ciudad rusa de Kaliningrado.

Este territorio podría convertirse en el escenario para que Vladímir Putin ponga a prueba los límites de la defensa aliada y, sobre todo, su capacidad de reacción.

La región, en la que conviven alrededor de un millón doscientos mil habitantes, se encuentra incrustada en pleno corazón de suelo europeo, encajonada fronterizamente entre Lituania y Polonia. Anteriormente llamada Königsberg, era la célebre capital de la provincia alemana de Prusia Oriental.

Sin embargo, tras la derrota del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, los Aliados acordaron en las conferencias de paz ceder todo este territorio a la Unión Soviética.

Con la posterior disolución de la URSS en 1991 y la posterior entrada de sus vecinos inmediatos, Lituania y Polonia, tanto en la Unión Europea como en la OTAN, este territorio de apenas 15.000 kilómetros cuadrados quedó completamente aislado por vía terrestre de Rusia, convirtiéndose en un enclave geográfico crítico y altamente vulnerable.

A pesar de esta posición de aislamiento, se trata de un espacio con una vida urbana plenamente normalizada. Por sus calles se respira la rutina de cualquier ciudad: sus escuelas y administraciones públicas funcionan íntegramente en lengua rusa; los miles de estudiantes universitarios acuden a diario a las aulas de la Universidad Federal Báltica Immanuel Kant. Los vecinos acuden a los comercios y supermercados a hacer sus compras gracias a los productos e insumos que llegan regularmente a los puertos.

Y el aeropuerto de Jrabrovo mantiene un goteo constante de vuelos diarios que conectan la región con Moscú, San Petersburgo y otras grandes urbes rusas. Esta red comercial está acostumbrada a recibir bienes y suministros vitales a través de cargueros marítimos nacionales, que son la única vía posible para sortear de manera efectiva los embargos y sanciones terrestres impuestos por la Unión Europea a Rusia a raíz de la invasión a gran escala de Ucrania.

Alarma en la frontera

Pero, igual que alberga esta apacible vida cotidiana, Kaliningrado es al mismo tiempo una región ultramilitarizada. Una fortaleza que cuenta con la base naval principal de la Flota del Báltico y varias bases aéreas con unidades de aviación de ataque, bombarderos tácticos y potentes sistemas de artillería.

Entre sus activos militares destacan los misiles balísticos e hipersónicos Iskander, con un alcance de 500 kilómetros capaces de llegar a grandes capitales europeas en cuestión de minutos, así como unidades de submarinos y avanzadas redes de guerra e interferencia electrónica diseñadas para cegar sistemas GPS, satélites o radares de alerta temprana AWACS de la OTAN.

La amenaza de Putin de utilizar armas nucleares si los Aliados bloquean Kaliningrado llega a raíz de una creciente preocupación en Polonia y Lituania hacia un ataque de Rusia.

Estos dos países europeos han ejercido una mayor presión económica, logística y militar sobre esta zona. Por ejemplo, han bloqueado el tránsito de multitud de mercancías por tierra en estricta aplicación de las sanciones europeas, un movimiento que provocó que Moscú tuviera que reorganizar a toda prisa las rutas marítimas de emergencia desde los puertos de San Petersburgo, incrementando de forma drástica los costes de transporte y suministro.

Asimismo, ambos países vecinos han cerrado la gran mayoría de los pasos fronterizos terrestres con Rusia, han suspendido casi por completo la emisión de visados turísticos para ciudadanos rusos y han construido complejas barreras físicas defensivas, como una valla electrificada de más de 200 kilómetros a lo largo de toda la frontera compartida.

Incluso Polonia dio un paso de alto valor simbólico cuando, en mayo de 2023, su Comisión de Geografía borró oficialmente el nombre de Kaliningrado de todos los mapas, carteles y documentos públicos del país para sustituirlo por el término histórico polaco ‘Królewiec’. Las autoridades de Varsovia argumentaron que mantener el nombramiento de la ciudad en honor al mandatario soviético Mijaíl Kalinin, un criminal de guerra que firmó y ordenó la masacre de miles de oficiales polacos en Katyn en 1940, tenía un "impacto emocional negativo" e inaceptable para la sociedad polaca en el contexto bélico actual.

Pero lo que terminó por alterar a Rusia fueron las recientes maniobras militares conjuntas que Polonia y Lituania realizaron en la estrecha franja de tierra que separa esta ciudad del territorio de Bielorrusia: el estratégico corredor de Suwalki. En el marco de estos ejercicios, estructuraron planes de contingencia detallados para simular la evacuación de la población civil en caso de una eventual agresión militar por parte de Rusia, según reveló el diario británico The Telegraph.

Rusia considera que los aliados de la OTAN están intentando convertir de manera deliberada el Mar Báltico en un “Lago OTAN”. Con la histórica entrada de Finlandia y Suecia en la Alianza Atlántica, Moscú encuentra la excusa perfecta para ofrecer el mensaje propagandístico de que Kaliningrado ha quedado completamente cercado y aislado por Occidente.

Pero no es del todo cierto, ya que Rusia mantiene plenamente abierta la ruta marítima con San Petersburgo, a través de la cual continúan llegando barcos cargados con todo tipo de materiales de construcción, combustibles, automóviles, maquinaria pesada e incluso productos textiles y conservas alimenticias para reponer las estanterías de los comercios locales.

Con estos movimientos sobre el tablero, Moscú ha amenazado directamente a los países miembros de la OTAN a través de una nota diplomática en la que advierte de que no debe asfixiar ni aislar Kaliningrado. De lo contrario, el Kremlin amenaza con un conflicto armado directo e incluso con recurrir al despliegue de sus armas nucleares tácticas.

Kaliningrado, punto ciego

Este enclave ruso ha sido objeto de numerosas especulaciones y análisis tácticos en torno a cómo se desencadenaría un hipotético choque bélico con Rusia. Hace un año, el diario Politico dibujaba un detallado escenario ficticio para imaginar cómo serían las guerras del futuro en el flanco este europeo, y planteaba la siguiente e inquietante hipótesis:

El Yantar es un tren real que conecta diariamente Moscú con Kaliningrado en un trayecto de aproximadamente 20 horas que cubre más de 1.000 kilómetros de distancia. Por su posición geográfica, el convoy debe atravesar Bielorrusia y adentrarse en Lituania, aunque tiene estrictamente prohibido realizar paradas comerciales en este país europeo.

De pronto, y aquí comienza este escenario de ficción, el tren cargado de civiles rusos se para en seco en mitad de las vías lituanas. Se ha producido un repentino e inexplicable corte de energía en la red ferroviaria. Al principio cunde una relativa calma entre los vagones pero, a medida que pasan las horas, los pasajeros se ponen cada vez más nerviosos y empiezan a pedir ayuda desesperadamente a través de sus redes sociales: necesitan agua, alimentos y una abuela de 82 años empieza a ponerse gravemente enferma.

El gobernador de Kaliningrado anuncia en los medios que enviará de inmediato un convoy con policía fronteriza militarizada para auxiliar y proteger a sus ciudadanos, a quienes no se les permite bajar del tren. Pero resulta que varios de esos supuestos "policías" son en realidad veteranos de guerra rusos que van fuertemente armados. Lituania, por su parte, envía rápidamente a su policía y al Ejército a la zona. Al mismo tiempo, empieza a sospecharse firmemente que el corte eléctrico no ha sido una avería fortuita, sino un acto deliberado de sabotaje por parte de Moscú.

Las fuerzas de ambos países se encuentran al amanecer, frente a frente, rodeando el convoy varado en las vías.

En mitad de la bruma, se escuchan disparos y dos soldados rusos y uno lituano caen muertos en el acto. Nadie sabe con certeza quién ha disparado primero, pero Vladímir Putin aprovecha el incidente para enviar de inmediato una columna militar blindada con la excusa de evacuar a los heridos y proteger a sus compatriotas. En ese preciso instante, el Gobierno de Lituania se plantea si activar de urgencia el Artículo 5 del Tratado de Washington, la famosa cláusula de defensa colectiva que obligaría a todos los socios de la OTAN a entrar en guerra.

Por supuesto, se trata de un escenario simulado de ficción estratégica. Sin embargo, sirve para ilustrar dónde termina la provocación y comienza el ataque. Kaliningrado es uno de los puntos vulnerables para la Alianza, según coinciden los analistas, un punto ciego que podría poner a prueba la reacción de los europeos.

Otros puntos ciegos

Pero Rusia dispone de otros escenarios en los que podría llevar a cabo graves amenazas híbridas o ataques de falsa bandera (operaciones encubiertas camufladas para culpar al rival).

Por ejemplo, el archipiélago de Svalbard, situado en el Ártico y bajo soberanía noruega. Las propias autoridades del Ministerio de Defensa de Noruega estiman que Rusia podría desplegar allí ataques híbridos, acciones de presión en la llamada "zona gris" o incluso desencadenar una invasión militar relámpago.

“Svalbard constituye una vulnerabilidad especialmente importante para la seguridad nacional, entre otras razones porque Rusia podría considerarlo parte de su propia esfera de influencia natural”, se advierte de forma explícita en los informes estratégicos de planificación de las Fuerzas Armadas de Noruega.

Otro punto crítico es el propio corredor de Suwalki, esa franja de apenas 90 kilómetros que, en julio, fue fortificada por ingenieros militares del Ejército alemán junto a las Fuerzas Armadas polacas para levantar un muro de defensa frente a Rusia.

De ser tomada por las fuerzas de Moscú, este corredor quedaría aislado por completo por vía terrestre a los tres países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) del resto de la Alianza Atlántica. ¿Y cómo podrían hacerlo? Por ejemplo, capturando o bloqueando paulatinamente, bien mediante la instrumentalización masiva de migrantes irregulares lanzados hacia las fronteras o bien a través de ataques masivos de guerra electrónica e interferencia de señales GPS.

Escalada híbrida

Rusia ya ha intentado amedrentar a la OTAN con sabotajes híbridos y acciones encubiertas en suelo europeo, como el reciente incidente con paquetería explosiva que afectó al centro logístico del aeropuerto de Leipzig o los ataques cerca de las líneas ferroviarias a apenas diez kilómetros de la frontera con Polonia.

“Los países bálticos saben perfectamente que el objetivo primordial de Rusia es intimidar y sembrar el pánico, no buscar un enfrentamiento directo e inminente contra la OTAN. Sin embargo, eso no entraña que Moscú no esté dispuesta a testar la capacidad de respuesta y la resiliencia de la Alianza con, por ejemplo, un ataque de alcance limitado en la propia Lituania”, apunta Nicolás de Pedro, analista sénior en Earendel Associates, una firma de consultoría británica que asesora en materia de seguridad geopolítica a Gobiernos y líderes corporativos internacionales.

Lo que ha cambiado radicalmente en los últimos cuatro años es la intensidad de la escalada retórica y el nivel de amenaza formal, que evoca los momentos más oscuros de finales de 2021.

En diciembre de aquel año, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso publicó de manera inusual un borrador de tratados en el que exigía formalmente a la OTAN y a Estados Unidos garantías por escrito de que nunca admitirían a Ucrania ni a otras exrepúblicas soviéticas en su órbita.

Además, exigió la retirada de todas las tropas y bases aliadas instaladas en los países que se unieron a la Alianza después de 1997. De no aceptar, Moscú advirtió abiertamente de potenciales “respuestas técnico-militares”. Poca gente creyó la amenaza, incluso se tachó de 'cortina de humo' hasta que, semanas después, los tanques rusos cruzaron la frontera ucraniana.

La cautela de la OTAN

Ante esta nueva escalada de tensión sobre Kaliningrado y los países del flanco este, los líderes europeos están intentando rebajar el tono para no alimentar la espiral bélica.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha respondido tajantemente que la amenaza rusa es la misma de siempre y que responde a la frustración de Moscú: “Putin no está ganando la guerra en Ucrania. Así que está algo preocupado, frustrado y nervioso. Y la mejor manera que tenemos de lidiar con esto es mantener la calma. Putin intenta dividirnos y desviar la atención de lo que ocurre en el frente. No se lo permitiremos. Cualquier situación híbrida que plantee, pase lo que pase en Europa, se encontrará con un apoyo aún mayor para Ucrania”, declaraba el máximo dirigente aliado en una entrevista con Euronews.

En la misma línea pacificadora, el primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevičius, trataba de rebajar la alarma social entre la población: “La amenaza está ahí de forma constante, pero no podemos exagerar y salir a decir que algo catastrófico va a ocurrir en los próximos meses o semanas. ¿Basado en qué? ¿Hay alguna prueba real e inminente de los servicios de inteligencia que demuestre que Rusia está lista para atacar ya? No hay nada de eso. El riesgo sigue estando presente, pero no está aumentando ni disminuyendo drásticamente en este instante”.

👀 Lithuanian PM: "I was addressing the secretary general [Mark Rutte asking,] 'Is there any proof, real proof intelligence services are providing, something on the table, that Russia is getting ready for something?' And there is actually none."



In other words, most of the “OMG!… pic.twitter.com/2UdYUWWKPR — 1g0r.B0hm (@1g0rB0hm) September 30, 2026

Este esfuerzo por calmar los ánimos es una constante en la política de la Alianza Atlántica, una organización creada con fines puramente defensivos. Y en este ejercicio de prudencia, hay quienes ven una estrategia.

Y aquí, Maria Martisiute, analista política del European Policy Center (EPC), conoce a la perfección las dinámicas de la OTAN tras haber trabajado durante tres años dentro de sus estructuras en la creación de capacidades de apoyo y seguridad para los socios del flanco este y de Oriente Medio.

“Los líderes políticos restan importancia a estas amenazas para no causar pánico, para mostrar que están al mando y que la situación está bien. Pero realmente no está tan bien, porque Rusia no parece tener miedo de nuestra disuasión", asegura la analista en conversación con este periódico.

Y advierte de que los Aliados se han convertido en un objetivo "muy atractivo" para Rusia: "Tenemos un terreno fértil para los ataques híbridos. Y creo que es sólo cuestión de tiempo hasta que tengamos bajas en suelo de la OTAN, ya sea en Kaliningrado, en el Ártico o en Alemania".

Uno de los grandes debates estratégicos es si los Aliados estarían realmente preparados para actuar de forma unánime y coordinada ante un incidente confuso como el caso ficticio del tren varado en Lituania o una incursión limitada de "hombres verdes" en el corredor de Suwalki.

“En la teoría, los protocolos dicen que sí estarían listos. Pero en la práctica, todo depende de lo que cada capital europea considere una provocación o un ataque armado directo. Lo que está claro es que si Rusia decide actuar en serio, lo haría de manera confusa, difusa y muy difícil de atribuir rápidamente. Pero, si lo hiciera de forma abierta, los países de primera línea como Lituania o Polonia no van a esperar a que el Consejo del Atlántico Norte se reúna a debatir en Bruselas: abrirían fuego y dispararían de vuelta inmediatamente”, señala Martisiute.

En la teoría del tren, el director de análisis tecnológico y analista en geopolítica de Arcano Research, Bjorn Beam, plantea la principal grieta europea: "La información llega a través de instituciones separadas, a diferentes velocidades, con diferentes autoridades vinculadas a ella, y un planificador ruso apuntaría a esa brecha [...]. Un cable dañado se convierte en un problema del ministerio de energía. Un incendio sospechoso se convierte en una investigación policial, mientras una empresa de fletes intenta restaurar sus sistemas informáticos".

"Cada organización tiene una tarea legítima, y el objetivo del planificador sería mantener la respuesta política dividida a lo largo de esas líneas administrativas aun cuando las consecuencias se extiendan a través de las fronteras. La campaña tiene éxito cuando Europa responde a cada incidente mientras no logra responder a la campaña", analiza en su informe If I Were Russia, How Would I Attack Europe? Beam, que perteneció durante diez años al servicio de inteligencia de la CIA.

En este complejo escenario, el real, queda flotando en el aire la incertidumbre sobre la participación de Estados Unidos. La imprevisibilidad política de Washington y las recurrentes amenazas de reducir efectivos o cuestionar el compromiso de la OTAN hacen dudar a los socios europeos sobre la implicación real del que es el mayor contribuyente militar y financiero de la organización.

¿Le interesa a Rusia un conflicto abierto?

Nicolás de Pedro insiste en que el inquilino del Kremlin ha traspasado líneas rojas podían parecer impensables en suelo europeo, como el frustrado atentado con drones bomba en el aeropuerto de Leipzig, planes de sabotaje o el intento de asesinato de uno de los jefes de la armamentística alemana Rheinmetall, Armin Papperger. "Rusia está tratando por todos los medios de intimidar a los europeos, y para ello necesita que su amenaza resulte creíble. Por eso la acompaña de ataques híbridos cada vez más graves, algunos de los cuales tienen ya una naturaleza plenamente cinética y terrorista”, apunta de Pedro.

Sin embargo, a pesar de este despliegue de fuerza, la práctica totalidad de las fuentes y analistas coinciden en un punto fundamental: a Rusia no le interesa en absoluto provocar un conflicto abierto y directo contra la OTAN.

Moscú se encuentra severamente debilitada por una guerra contra Ucrania que le cuesta cada mes alrededor de 43.000 bajas entre muertos y heridos, según cálculos de la Alianza, golpeada por una sangría demográfica de jóvenes calificados que han huido del país para evitar el reclutamiento, sufriendo un desgaste masivo de su material blindado y con un gasto militar desbocado que devora hasta 400 millones de dólares al día.

Sostener un segundo frente contra la mayor alianza militar del planeta resultaría sencillamente inasumible. “El Kremlin necesita elevar constantemente la tensión mediática y militar para generar inquietud, sembrar el miedo y erosionar la cohesión política entre los socios europeos y el vínculo transatlántico”, resume Nicolás de Pedro.

Con todo, las fuentes coinciden en que Vladímir Putin continuará tensionando la cuerda, con Kaliningrado y los puntos ciegos de Europa en el centro de esta contienda soterrada.

Martisiute es más dura al evaluar la respuesta que Occidente ha dado hasta ahora: “La triste realidad es que, hasta que no haya víctimas mortales sobre la mesa, la respuesta de Europa se limita a imponer costes económicos, redactar condenas diplomáticas en papel o cerrar centros culturales rusos, como ha hecho Alemania. Si yo fuera Rusia, pensaría que vale la pena. Si te amenazo con un dron con explosivos en el aeropuerto de Leipzig y, en respuesta, se cierra la casa cultural rusa, continuaré. ¿Cuál es el incentivo para parar? De hecho, valdría la pena".

Esta advertencia cobra más peso al recordar cómo Moscú ya utilizó esta misma secuencia de ultimátums y retórica de acoso antes de lanzar la invasión masiva de Ucrania. La historia reciente ha demostrado que ignorar los avisos del Kremlin suele traducirse en sorpresas estratégicas y, por ello, Kaliningrado se va a convertir en la prueba de fuego para la Alianza Atlántica. Será el escenario que dilucide la línea entre la provocación sin consecuencias o el choque directo, y donde la firmeza europea y capacidad de reacción europea determinen si la historia se repite.