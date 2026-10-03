El aeropuerto de Vilna cierra temporalmente su espacio aéreo por la posible presencia de un dron no identificado

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LO ESENCIAL Las claves El aeropuerto de Vilna cerró temporalmente su espacio aéreo por la posible presencia de un dron no identificado. Cazas de la OTAN desplegados en la región del mar Báltico intervinieron para identificar el objeto detectado. El objeto desapareció de la zona de vigilancia y dejó de considerarse una amenaza, aunque las autoridades mantienen su búsqueda. Las autoridades no descartan que se tratara de una anomalía atmosférica o de aves migratorias, y no necesariamente de un dron.

La posible presencia de un dron desconocido este sábado sobre Lituania ha llevado al cierre temporal del espacio aéreo del aeropuerto de Vilna, la capital lituana.

El incidente ha provocado que tengan que intervenir cazas de la OTAN desplegados en la región del mar Báltico.



Según ha afirmado Vilmantas Vitkauskas, responsable del Centro Nacional para la Gestión de Crisis (NKMC) de Lituania, en unas declaraciones a la cadena pública LRT, "el objeto aún no se ha identificado por completo" y se desplegaron "aviones de combate que están llevando a cabo esa tarea".



Vitkauskas ha asegurado que, tras ser detectado, el objeto desapareció de la zona de vigilancia y dejó de plantear una amenaza, aunque se le sigue buscando.



"Si se cayó, si era un dron, habrá que encontrarlo. Pero no tiene por qué haber sido necesariamente un dron, ya que ciertos parámetros indicaban que la velocidad era ligeramente inferior a la habitual", ha abundado el responsable del NKMC.



Vitkauskas también ha indicado que la detección del posible objeto también podría deberse "a una anomalía atmosférica o a la migración de aves".

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