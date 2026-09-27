Vehículos de emergencia estacionados en el club de fútbol juvenil Fairford, cerca de la base aérea RAF Fairford, en Gloucestershire, Gran Bretaña, el 27 de septiembre de 2026. Toby Shepheard Reuters

Cinco detenidos por un posible incidente con explosivos en una base militar británica con presencia estadounidense

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Las claves Generado con IA Cinco hombres han sido detenidos cerca de la base militar de Fairford, en Gloucestershire, tras un posible incidente relacionado con explosivos. La operación de seguridad se activó por la presencia de tres vehículos sospechosos y llevó a la evacuación de 85 viviendas cercanas. Los detenidos están siendo investigados por delitos relacionados con explosivos y por la posible preparación de un acto terrorista. El incidente ocurre en un contexto de tensión internacional y uso de bases británicas por EE.UU. para operaciones defensivas, especialmente ante amenazas de Irán y Rusia.

Cinco hombres han sido detenidos este domingo en las inmediaciones de una base militar con presencia estadounidense en el condado de Gloucestershire (suroeste de Inglaterra) por un posible incidente relacionado con explosivos, que también ha provocado que 85 viviendas hayan sido evacuadas.

El subcomisario jefe de la Policía de Gloucestershire, Richard Ocone, ha confirmado a los medios este domingo que la operación de seguridad comenzó después de que las autoridades recibieran informaciones sobre "tres vehículos sospechosos" que se dirigían hacia la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) de Fairford, utilizada por la Fuerza Aérea de EEUU (USAF).

"Agentes armados acudieron al lugar y cinco hombres fueron detenidos bajo sospecha de haber cometido delitos contemplados en la Ley de Explosivos. Posteriormente, fueron detenidos también bajo sospecha de estar preparando un acto terrorista", ha señalado el subcomisario.

Además, las autoridades siguen trabajando para determinar la naturaleza del incidente por lo que han pedido a la ciudadanía "que no haga especulaciones" y que "siga los canales oficiales para mantenerse informada de todas las novedades".

Por su parte, la coordinadora nacional de la Policía Antiterrorista, la comisaria adjunta Vicki Evans, ha reiterado en que todavía están en las "primeras etapas" de la investigación.

En este sentido, el ministro británico de Defensa, Wes Streeting, ha destacado este domingo la rápida intervención de los servicios de emergencia y de seguridad para detener a los sospechosos y proteger a la población, aunque ha considerado inapropiado ofrecer más detalles mientras continúa la investigación.

Tensión

Este suceso se ha producido dentro de un contexto de creciente preocupación en el Reino Unido por varias actividades atribuidas a Estados considerados hostiles para los británicos, como Rusia e Irán.

En esta línea, la base de Fairford ha sido protagonista de las tensiones después de que el exprimer ministro británico Keir Starmer autorizara acciones defensivas estadounidenses contra instalaciones de misiles iraníes desde bases situadas en Gran Bretaña.

Como respuesta, el Gobierno iraní condenó en julio que Londres autorizara por primera vez a los aviones de EEUU usar sus bases militares para atacar Irán, acusando al Gobierno británico de ser "cómplice de crímenes de guerra".



Aun así, los británicos han contenido la acción de los estadounidenses en su país y solo ha permitido el uso de sus bases para fines defensivos, negándose a colaborar en operaciones ofensivas.



Varios medios informaron recientemente de que el nuevo primer ministro, Andy Burnham, también ha autorizado que aviones estadounidenses usen sus bases en el océano Índico y la de Fairford.