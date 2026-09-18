Marruecos afirma que la resolución de la UE sobre Ceuta no incluye "ninguna imposición" contra Rabat

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Las claves Generado con IA Marruecos afirma que la resolución del Parlamento Europeo sobre Ceuta no supone ninguna imposición ni incriminación directa contra Rabat. El embajador marroquí destaca que muchas enmiendas hostiles no fueron incluidas en el texto gracias a la postura mayoritaria de los eurodiputados. La Eurocámara condena los cruces ilegales masivos desde Marruecos a Ceuta y la instrumentalización de la migración como herramienta de presión. La resolución exige que la relación con Marruecos se base en cooperación leal y respeto a la integridad territorial, advirtiendo sobre la posible retirada de fondos si no se cumplen estas obligaciones.

Marruecos considera que la resolución aprobada este jueves por el Parlamento Europeo (PE), sobre la avalancha migratoria en Ceuta, "no incluye ninguna incriminación ni imposición" contra Rabat, según declaró el embajador marroquí ante la Unión Europea (UE) y la OTAN, Ahmed Reda Chami.

Chami subrayó, en declaraciones recogidas por medios marroquíes, que "numerosas enmiendas de carácter hostil" no fueron finalmente retenidas "gracias al enfoque responsable, constructivo y sereno de la mayoría de los eurodiputados".

Sin embargo, lamentó que "campañas de comunicación y propaganda intenten atribuir al texto disposiciones o posiciones que no contiene".

El diplomático insistió en que la gestión migratoria requiere un "compromiso operativo diario, un diálogo constante y la búsqueda de soluciones comunes y duraderas", y defendió que "un diálogo abierto, franco y sereno sigue siendo la vía privilegiada para afrontar los desafíos comunes".

Por 339 votos a favor, 225 en contra y trece abstenciones, la Eurocámara "condenó los cruces ilegales masivos a Ceuta desde Marruecos, por tierra y por mar, y la instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial" de España.

El texto ha salido adelante con el apoyo de populares, ultraconservadores, extrema derecha, soberanistas y la mitad del grupo liberal, mientras que socialdemócratas, verdes, izquierda y la otra mitad de la bancada liberal votaron en contra.

Las citas a Marruecos en la resolución

La resolución promovida por el Partido Popular Europeo (PPE) manda "un mensaje claro a Marruecos, incluso citándolo por su nombre", sostienen fuentes parlamentarias. En ese sentido, recoge que "Ceuta ha sido invadida", condena los cruces masivos "a Ceuta desde Marruecos" y atribuye la instrumentalización a "terceros países u otros agentes internacionales hostiles".

"Un texto político no establece la verdad de los hechos, pero conmina a quien tiene la capacidad a que haga las investigaciones oportunas", prosiguen. "La verdad debe ser establecida por quien corresponde. El Parlamento hace lo que los parlamentos hacen en democracia".

En definitiva, la resolución es "uno de los textos políticos más contundentes que se han producido en mucho tiempo", defienden los europarlamentarios. "Es el resultado de horas y días de negociación, hablando con diputados de todos los países y de todas los grupos políticos en un amplio espectro".

Los aspectos en los que obliga a Marruecos son tres. Primero, estableciendo que "la relación con países terceros debe basarse en la cooperación leal, particularmente en inmigración, y en el pleno respeto a la integridad territorial".

Segundo, confirmando que "cualquier declaración que ponga en tela de juicio la soberanía española es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio".

Y tercero, finalmente, que Marruecos debe asumir sus responsabilidades. "El párrafo 23 avisa que quien no cumpla o quien ponga en riesgo los intereses de la UE y de sus Estados Miembros podrá quedarse sin fondos y sin ayuda al desarrollo. Más claro no puede ser", concluyen.