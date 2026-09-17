Marruecos e Israel acuerdan nombrar embajadores y elevar sus relaciones diplomáticas con el patrocinio de Estados Unidos

El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar (izquierda), se reúne con su homólogo marroquí, Nasser Bourita (derecha), y el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, en Nueva York, el 16 de septiembre de 2026. Redes Sociales

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Las claves Generado con IA Marruecos e Israel acuerdan nombrar embajadores y elevar sus misiones diplomáticas a embajadas plenas, bajo el patrocinio de Estados Unidos. El acuerdo incluye el fortalecimiento de lazos económicos y comerciales, con protección de inversiones y facilidades fiscales antes de 2026. Ambos países aumentarán los vuelos comerciales y promoverán visitas oficiales de alto nivel en los próximos meses. Estados Unidos e Israel reafirman su reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, considerando la autonomía propuesta por Marruecos como base para una solución al conflicto.

Israel y Marruecos avanzan en sus relaciones bilaterales tras el sexto aniversario de los Acuerdos de Abraham bajo el patrocinio de Estados Unidos.

Este miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, y con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, han acordado en una reunión celebrada en Nueva York mejorar su representación diplomática, nombrando embajadores y convirtiendo sus misiones diplomáticas en embajadas de pleno derecho.

Según detallan en un comunciado, esta elevación de las misiones diplomáticas entre ambos países viene recogida en la declaración conjunta Marruecos-Estados Unidos-Israel del 22 de diciembre de 2020, parte de los Acuerdos de Abraham.

🇮🇱🇲🇦🇺🇸 TRILATERAL SUMMIT IN NEW YORK: Israeli Foreign Minister Gideon Sa’ar, Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita and U.S. Ambassador to the UN Mike Waltz held a trilateral diplomatic summit in New York today.



The three countries committed to a series of steps to upgrade… pic.twitter.com/WV0mUpV90a — גיא עזריאל Guy Azriel | Diplomatic Correspondent (@GuyAz) September 16, 2026

Marruecos fue uno de los cuatro países árabes —junto con los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Sudán— que avanzaron hacia la normalización de las relaciones con Israel en 2020 en virtud de acuerdos impulsados por Estados Unidos.

Estrechar las manos desde la diplomacia también va ligado a fomentar los lazos económicos y comerciales entre las dos partes: Israel y Marruecos se han comprometido a llevar a cabo acuerdos para la protección de inversiones y facilidades en cuanto a normas fiscales antes de que termine el 2026.

Además, han pactado aumentar los vuelos comerciales entre ambos países, así como celebrar visitas de alto nivel en los próximos meses.

"La amistad entre los pueblos marroquí y judío tiene raíces profundas y una rica historia", ha afirmado Sa'ar tras la reunión, según informa el diario israelí Times of Israel.

"La declaración que firmamos hoy describe maneras prácticas de fortalecer los lazos entre Israel y Marruecos en beneficio de ambos pueblos, y trabajaremos para implementarla", ha añadido.

El Sahara Occidental

En el comunicado trilateral, señalan que Estados Unidos e Israel reafirman su reconocimiento de la soberanía marroquí sobre todo el territorio del Sáhara Occidental, sin hacer ninguna mención sobre Ceuta y Melilla, ciudades autónomas españolas cuya soberanía territorial han reivindicado varios ministros marroquís desde la entrada masiva de migrantes de los pasados 30 y 31 de julio.

Añaden, sobre ello, que la propuesta de autonomía de Marruecos "seria, creíble y realista" es la "única base para una solución justa y duradera a la disputa territorial del Sáhara Occidental".

También comparten que los tres países valoran su cooperación en tecnología, seguridad e innovación.

Mike Waltz, representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, ha sido el anfitrión del encuentro. A su residencia también han acudido funcionarios de todos los demás países firmantes de los Acuerdos de Abraham para conmemorar el aniversario: los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kazajistán.

"El establecimiento de relaciones diplomáticas plenas, pacíficas y amistosas entre Marruecos e Israel redunda en el interés común de ambos países y contribuirá a la paz, además de abrir nuevas oportunidades para toda la región", afirman los tres países en una declaración cojunta