"Patriotas" de Reino Unido se manifiestan en el puerto de Dover contra la inmigración ilegal que entra al país

Dover es el principal puerto internacional de ferris y pasajeros del Reino Unido, gestionando millones de personas y vehículos cada año.

El Gobierno y varios líderes políticos condenaron la protesta y el uso de pasamontañas, aunque defendieron el derecho a la protesta pacífica.

La policía bloqueó los accesos al puerto y trasladó a los manifestantes a la estación de tren, sin que se produjeran detenciones.

Manifestantes británicos vestidos de negro y con pasamontañas protestaron en el puerto de Dover contra la inmigración irregular procedente de Francia.

Hombres británicos vestidos de negro con pasamontañas han tomado las calles de Dover, en el sureste de Inglaterra, donde la policía ha tenido que bloquear los accesos al puerto.

De hecho, vídeos difundidos en redes sociales muestran imágenes con decenas de personas con el rostro cubierto y vestidas de negro, concentradas en la zona del puerto.

Una protesta contra la inmigración irregular para tratar de impedir que lleguen inmigrantes irregulares a Inglaterra por este puerto que les conecta con Francia.

En este sentido, el activista británico de extrema derecha Tommy Robinson, ha asegurado en la red social X que la llegada a Reino Unido de inmigrantes en pequeñas embarcaciones al canal de la Mancha es el principal motivo de la protesta.

Una manifestación "por la invasión de nuestro país, por hombres en edad de combatir ilegales, hombres que no tienen derecho a estar aquí", ha escrito en X.

Según la policía local, los agentes trasladaron a este grupo de manifestantes desde el puerto hasta la estación de tren de Dover Priory sobre las 11.30h de la mañana poniendo fin en torno a mediodía sin que haya habido detenciones.

De hecho, después de registrarse más de 6 kilómetros de retenciones de tráfico todo ha retomado la normalidad en las rutas de acceso.

Condena del Gobierno

El Gobierno ha condenado desde el primer momento el comportamiento de los manifestantes y las alteraciones que se han producido en el tráfico al lo largo de la mañana, aunque subrayan que el derecho a la protesta pacífica es "fundamental" para la democracia.

Por su parte, el líder del partido de derechas Reform UK, Nigel Farage, ha condenado la protesta y el uso de pasamontañas durante el congreso anual de su formación en el centro de Inglaterra, en Birmingham.

"No debería estar permitido cubrirse el rostro, ponerse un pasamontañas y salir a protestar por las calles de nuestro país", ha sentenciado.

Además, el diputado laborista por Dover y Deal, Mike Tapp, ha criticado también a los manifestantes.

"Estoy harto de que idiotas vengan a Dover a causar alteraciones. Apuesto a que si preguntaras a cualquiera de ellos, no sabrían que las llegadas en pequeñas embarcaciones han bajado un 40% y que estamos trabajando para solucionar el desastre", ha expresado en su cuenta de Facebook.

Dover es el principal puerto internacional de ferris y pasajeros del Reino Unido y gestionó en 2025 más de 9 millones de pasajeros y 2 millones de vehículos de transportes de mercancías.