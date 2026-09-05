Los emisarios de Trump aterrizan en Moscú para negociar directamente con Putin la paz en Ucrania

Steve Witkoff, acompañado por Kirill Dmitriev, enviado presidencial Especial de Rusia y el empresario Jared Kushner. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Un avión especial de Estados Unidos aterrizó en Moscú con emisarios de la Casa Blanca para negociar la paz en Ucrania. Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados estadounidenses, tienen previsto reunirse hoy con el presidente ruso Vladímir Putin. Kiril Dmítriev, emisario del Kremlin para la cooperación económica con EE.UU., recibió a la delegación en el aeropuerto de Vnúkovo.

Un avión especial procedente de Estados Unidos aterrizó este sábado en Moscú con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes deben reunirse hoy con el presidente ruso, Vladímir Putin, para volver a poner en marcha las negociaciones de paz en Ucrania.

La aeronave aterrizó en el aeropuerto moscovita de Vnúkovo, desde donde se dirigirán por carretera al Kremlin, según informa la agencia TASS.

Les recibió el emisario del Kremlin para la cooperación económica con EEUU, Kiril Dmítriev, quien ha mantenido en los últimos 18 meses numerosas reuniones con Witkoff, tanto en EEUU como en Rusia.

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