EEUU ataca tres buques petroleros iraníes en respuesta a un ataque contra su Armada
Ningún miembro del personal estadounidense ha resultado herido.
Más información: Altos cargos de EEUU presionan a Trump para "relajar" la guerra con Irán hasta las elecciones de noviembre y atacar después
Las claves
Generado con IA
Estados Unidos ha atacado tres buques petroleros iraníes tras un ataque iraní con misiles balísticos contra dos barcos de la Armada estadounidense.
El Comando Central de Estados Unidos ha informado que no hubo heridos entre su personal durante el incidente.
El ataque estadounidense fue una respuesta directa a la acción previa de Irán contra sus buques militares.
Las fuerzas estadounidenses han atacado este sábado a tres petroleros iraníes después de que Irán lanzara misiles balísticos contra dos buques de la armada estadounidense, según ha informado el Comando Central de Estados Unidos.
Según ha informado el comando central, ningún miembro del personal estadounidense ha resultado herido.
Noticia en actualización
Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.
Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.