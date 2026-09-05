EEUU ataca tres buques petroleros iraníes en respuesta a un ataque contra su Armada

El ataque estadounidense fue una respuesta directa a la acción previa de Irán contra sus buques militares.

El Comando Central de Estados Unidos ha informado que no hubo heridos entre su personal durante el incidente.

Estados Unidos ha atacado tres buques petroleros iraníes tras un ataque iraní con misiles balísticos contra dos barcos de la Armada estadounidense.

Las fuerzas estadounidenses han atacado este sábado a tres petroleros iraníes después de que Irán lanzara misiles balísticos contra dos buques de la armada estadounidense, según ha informado el Comando Central de Estados Unidos.

Según ha informado el comando central, ningún miembro del personal estadounidense ha resultado herido.

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