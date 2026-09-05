Alemania despierta a sus fantasmas: la ultraderecha roza el poder con su plan antiinmigración

Los sondeos otorgan mayoría absoluta a la ultraderecha AfD en Alta Sajonia.

Las claves

Las claves Generado con IA La ultraderecha alemana, representada por la AfD, podría ganar las elecciones en Sajonia-Anhalt con un 43% de los votos, según las encuestas. De obtener la victoria, la AfD accedería a competencias clave como la educación, la policía local y los servicios de inteligencia del estado federado. El partido ha sido investigado por los servicios de inteligencia alemanes debido al auge del extremismo político y su admiración por la Rusia de Putin. El crecimiento de la AfD se ha visto impulsado por el grupo mediático Axel Springer, pese al cordón sanitario impuesto por los grandes partidos.

La extrema derecha alemana podría ganar este domingo las elecciones en el estado de Sajonia-Anhalt.

Los sondeos otorgan a la AfD un 43% de los votos, más del doble que los conservadores del actual canciller Friedrich Merz.

El partido lleva años bajo la lupa de los servicios de inteligencia alemanes, que investigan el auge del extremismo político.

En caso de ganar, la AfD tendría acceso a competencias extremadamente sensibles como la educación, la policía local o los propios servicios de inteligencia porque cada Länder o estado federado cuenta con su propia agencia y está obligada a compartir datos.

Su admiración hacia la Rusia de Putin, y más en este momento en el que Alemania le ha acusado formalmente del ataque fallido con drones bomba en el aeropuerto de Leipzig, hace temblar los despachos.

Hasta el momento, los grandes partidos han establecido un cordón sanitario para impedir que gobierne, pero en esta ocasión, podría hacerse con la mayoría absoluta.

Este bloqueo no parece haber dado resultados visto que la AfD no deja de crecer, impulsado en parte por el gigante mediático Axel Springer, propietario de medios como Bild o Welt, que mantiene una relación fluida con Elon Musk.