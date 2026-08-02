La UE aborda un petrolero sancionado de la flota fantasma rusa en el Mediterráneo para verificar su nacionalidad

Un helicóptero militar italiano sobrevuela el petrolero Toa Payoh y la Armada italiana Thaon di Revel navega cerca durante una inspección de la misión EUNAVFOR MED IRINI de la Unión Europea al oeste de la isla italiana de Pantelleria, el 2 de agosto de 2026. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA Una misión de la UE, liderada por Italia, abordó el buque cisterna Toa Payoh, parte de la flota fantasma rusa, en el Mediterráneo para verificar su nacionalidad y registro. El barco, que recientemente cambió su bandera a Camerún, fue inspeccionado tras la negativa inicial del capitán a cooperar, requiriendo la intervención de militares italianos. La operación se realizó bajo el marco legal internacional y contó con apoyo griego y polaco, completándose sin incidentes y obteniendo documentación aún bajo análisis. La UE ha intensificado las inspecciones a buques sospechosos de eludir sanciones y transportar ilegalmente petróleo para financiar la guerra de Rusia en Ucrania.

Una misión de la UE encabezada por Italia abordó este domingo un buque cisterna perteneciente a la llamada flota fantasma de Rusia para verificar su nacionalidad y su registro de bandera, la segunda operación de este tipo en menos de dos semanas, según informó el Ministerio de Defensa italiano.

Esta administración informó que el Toa Payoh, un buque cisterna sujeto a sanciones de la UE, fue interceptado al oeste de la isla siciliana de Pantelleria mientras navegaba de Benín a Estambul.

Según una fuente cercana a la operación, el buque había cambiado su registro a Camerún la semana pasada. Las autoridades marítimas iniciaron la inspección para verificar que el buque cisterna tenía derecho legal a enarbolar la bandera camerunesa y que sus documentos de registro eran válidos.

Inicialmente, el capitán del barco se negó a cooperar, lo que llevó a un equipo de militares italianos a abordar la embarcación desde un helicóptero lanzado por el Thaon di Revel, buque insignia de la operación EUNAVFOR MED Irini de la UE.

La inspección, llevada a cabo con el apoyo de un buque griego y un avión de patrulla marítima polaco, duró aproximadamente dos horas y se completó sin incidentes, según informó el Ministerio.

"Quisiera felicitar a la tripulación del buque Thaon di Revel y a todos los militares que participaron en la operación por su profesionalidad, preparación y determinación. Esta actividad demuestra, además, la contribución de Italia a la seguridad del Mediterráneo y a los esfuerzos de la Unión Europea", declaró el Ministro de Defensa a Guido Crosetto.

Sin embargo, según Reuters, la documentación recabada durante el abordaje aún estaba siendo examinada y podría ser utilizada por las autoridades nacionales para un posterior embargo si fuera necesario.

La operación de este domingo se produce tras el abordaje, el 20 de julio, del MV South Star, otro buque cisterna vinculado a la flota fantasma rusa que fue inspeccionado por las fuerzas irlandesas ante la sospecha de que también navegaba bajo bandera falsa.

Misión de la UE

Cabe destacar que la operación, realizada en aguas internacionales bajo mandato europeo, se llevó a cabo en pleno cumplimiento del artículo 110 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), que permite a un buque militar, en las condiciones requeridas, realizar las comprobaciones necesarias sobre la nacionalidad de un buque mercante y el pabellón que está autorizado a enarbolar.

La Unión Europea ha impuesto sanciones a decenas de buques que, según afirma, forman parte de una "flota paralela" utilizada por Rusia para eludir las restricciones a sus exportaciones de petróleo desde su invasión de Ucrania.

EUNAVFOR MED Irini es una misión naval de la UE lanzada en 2020 para hacer cumplir el embargo de armas de la ONU contra Libia. Desde entonces, los gobiernos de la UE han ampliado su ámbito de actuación, autorizándola a realizar abordajes de verificación de buques sospechosos de navegar bajo falsas banderas.

"Gracias a la tripulación del "Thaon di Revel" y a todo el personal involucrado por la habilidad demostrada en esta situación, que demuestra una vez más cómo la 'guerra híbrida' rusa trabaja constantemente para socavar la seguridad del Mediterráneo, la UE e Italia. La evasión de sanciones, el transporte ilegal de petróleo y gas, y el uso de prácticas clandestinas, de hecho, tienen como objetivo financiar ilegalmente la guerra de Rusia en Ucrania. El derecho internacional no es opcional. Es correcto y apropiado intervenir", escribió en las redes sociales el senador Enrico Borghi, vicepresidente de Italia Viva.