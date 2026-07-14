El otro mundial que quiere ganar Francia: Macron saca pecho con el rearme en su gran Día Nacional

Las claves

Las claves Generado con IA Emmanuel Macron celebra su último 14 de julio como presidente destacando el rearme militar de Francia. Macron busca consolidar a Francia como potencia líder en el rearme europeo, presentándolo en el desfile del Día Nacional. El presidente aspira a dejar un legado estratégico más allá de los éxitos deportivos del país. El elevado déficit y el auge de los extremos políticos amenazan con debilitar la herencia de Macron.

¿Está Francia preparada para el mundial… militar?

Emmanuel Macron afronta su último 14 de julio de su mandato. Desde luego, le gustaría que esta etapa quedara asociada a una Francia capaz de volver a ganar un Mundial.

Pero, más allá de la épica deportiva (en la que poco manda), el presidente aspira a dejar un legado estratégico: quiere consolidar el país como la potencia del rearme europeo, y así lo ha mostrado hoy en el imponente desfile del Día Nacional.

Su elevado déficit y el auge de los extremos amenazan con tumbar su herencia.