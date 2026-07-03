Identificada una mujer ucraniana como sospechosa de la explosión en Mónaco y se busca a sus cómplices

Las claves

Las claves Generado con IA Anastasiia Berezovska, ciudadana ucraniana de 39 años, ha sido identificada como principal sospechosa de la explosión en Mónaco el 29 de junio. El ataque dejó heridos al oligarca ucraniano Vadim Yermolayev, su esposa y su hijo de 13 años; Yermolayev está en estado crítico y su esposa perdió ambos pies. La sospechosa realizó varios reconocimientos previos al atentado, a veces disfrazada de hombre, y se cree que no actuó sola. La explosión fue provocada por un dispositivo controlado a distancia; Interpol ha emitido una alerta roja para localizar a Berezovska, buscada por intento de asesinato y asociación ilícita.

Una mujer ucraniana de 39 años llamada Anastasiia Berezovska ha sido identificada como la presunta autora material de la explosión que tuvo lugar el pasado 29 de junio en Mónaco y dejó tres heridos, según confirmó este viernes la Fiscalía. Las víctimas son el oligarca ucraniano Vadim Yermolayev, su esposa Anna y su hijo de 13 años.

Yermolayev se encuentra en estado crítico, la mujer perdió ambos pies. El hijo resultó herido de menor gravedad.

Los investigadores consideran que la sospechosa del atentado no actuó sola. Se la describe morena, con un tatuaje "posiblemente de una serpiente".

Alerta roja de Interpol sobre Anastasiia Berezovska Reuters

Efectuó "varios reconocimientos" de la zona donde se produjo el atentado en los días previos, en ocasiones "disfrazada de hombre", según explicó este viernes en una comparecencia de prensa el fiscal adjunto del tribunal de Mónaco, Morgan Raymon.



A la sospechosa se la busca por delitos de intento de asesinato, colocación de explosivos con intención delictiva en la vía pública y asociación ilícita, según la alerta roja emitida por Interpol.



Raymon detalló que los hechos llevan a pensar que "no actuó sola" y explicó que dos personas de sexo masculino fueron detenidas el miércoles, aunque las investigaciones no arrojaron por el momento pruebas de que estos participaran de manera activa, por lo que los arrestos fueron levantados.



La explosión fue desencadenada en la noche del 29 de junio a la entrada del edificio del lugar de los hechos y se activó mediante un dispositivo de control a distancia.

Ukrainian businessman Vadym Iermolaiev, who faced an assassination attempt in Monaco on June 29, is little-known nationwide but wielded immense influence in the city of Dnipro.https://t.co/I8HhV8veHr — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 1, 2026

Vadim Yermolayev es residente en el pequeño estado mediterráneo desde 2021. El magnate, de 58 años, construyó su fortuna inicialmente en el negocio inmobiliario, aunque luego se diversificó a otros sectores.



Había sido objeto de sanciones dictadas por las autoridades ucranianas, que le reprochaban haber continuado haciendo negocios tras la ocupación por Rusia de Ucrania en 2014 y en connivencia con Moscú.



La Fiscalía había descartado ya la pista terrorista al día siguiente de la explosión.



Fuentes de la investigación consultadas por el canal francés de televisión BFM sitúan en Alemania la búsqueda de Anastasiia Berezovska.