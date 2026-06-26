Claudia Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en México para sellar la normalización de la relación entre ambos países

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe al rey Felipe VI, en un acto para la normalización de las relaciones entre ambos países, en el Palacio Nacional en la Ciudad de México (México). José Méndez EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Claudia Sheinbaum recibió al rey Felipe VI en el Palacio Nacional de México, marcando un avance en la normalización de las relaciones entre ambos países. El encuentro simboliza el deshielo diplomático tras años de tensiones originadas por la petición mexicana de disculpas por la conquista de América. Ambos mandatarios dialogaron sobre el reconocimiento de los pueblos originarios y la importancia de fortalecer los lazos diplomáticos y de cooperación. La visita de Felipe VI incluyó una ceremonia oficial y reafirma la intensificación de las relaciones bilaterales, tras gestos de acercamiento recientes de ambas partes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha recibido este jueves al rey Felipe VI en el Palacio Nacional en Ciudad de México, una cita que representa un paso firme en la normalización de las relaciones entre ambos países y abre la puerta a una nueva etapa de cooperación.



El encuentro deja patente el reciente acercamiento entre España y México, un deshielo diplomático que lleva forjándose desde hace unos meses tras las tensiones de los últimos años por la petición del Gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera una disculpa por la conquista de América.

En un mensaje en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha informado de que el canciller, Roberto Velasco, ha sido el encargado de dar "la bienvenida al país al jefe de Estado español, el rey Felipe VI, en el marco de su visita oficial a México".

📸 El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) dio la bienvenida a nuestro país al jefe de Estado español, el rey Felipe VI quien, en el marco de su visita oficial a México, sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) en Palacio Nacional.



México y… pic.twitter.com/Dmre6P2NNb — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 25, 2026

"México y España continúan fortaleciendo sus lazos diplomáticos en beneficio de la relación y del bienestar de sus pueblos", ha añadido la Cancillería mexicana.

Sheinbaum adelantó este pasado miércoles que sería "reunión cordial" en la que la presidenta y el monarca hablarían de "distintos temas", entre ellos esa petición de disculpa por la conquista: "Yo lo que le quiero explicar es lo que significa eso para México. (...) El reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural, de lo que representan las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy", señaló la mandataria.

Por su parte, la Casa Real ha enmarcado el viaje en "un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales". Felipe VI recibió "con agrado" esa invitación personal a visitar México en el contexto de "relación fraternal" de amistad entre los dos países.

En un vídeo difundido por el Gobierno mexicano, se puede observar una "ceremonia" entre la mandataria y el monarca, unos minutos en los que una banda toca los himnos de ambos países en un patio del Palacio Nacional, decorado con las banderas de México y España.

Visita oficial del rey de España, Felipe VI. Palacio Nacional.https://t.co/cBW72x6moU — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 25, 2026

La crisis diplomática

Fue en 2022 cuando se desató una crisis diplomática ante la petición de perdón por los abusos durante la colonización del continente americano, unas palabras que México llevaba reclamando desde 2019 mediante una carta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El punto álgido de la tensión diplomática fue la decisión de la propia Sheinbaum de no invitar al monarca español, jefe de Estado de España, a su investidura como presidenta en octubre de 2024, en un hecho sin precedentes.

Como respuesta, Madrid decidió no enviar a ningún representante oficial a la toma de posesión de la presidenta, y abrió unos difíciles meses en la relación bilateral cuya turbulencia llega ahora a su final.

Tras años de confrontaciones verbales, Sheinbaum valoró el pasado marzo el "gesto importante" que hizo del monarca español al reconocer de que hubo "mucho abuso" durante la Conquista (que comenzó en 1521), según dijo en marzo durante el recorrido de una exposición en Madrid sobre la mujer indígena en México.

"Si bien no es el perdón que se solicitó en su momento, sí es un avance", señaló Sheinbaum.

El encuentro que vuelve a unir

Aunque el monarca viaja al país norteamericano para asistir al partido del Mundial que enfrentará a las selecciones de España y Uruguay en la ciudad de Guadalajara, hizo una breve -pero relevante- parada en Ciudad de México para citarse con la mandataria.

Le acompañan el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en este viaje.

Más de siete años han pasado desde que el rey estuvo por última vez en México: fue el 1 de diciembre de 2018, cuando asistió en Ciudad de México a la toma de posesión de López Obrador quien, un año después, pidió por carta a la Corona española que se disculpara por los abusos cometidos durante la conquista.

Anteriormente a este encuentro, la presidenta también mostró sus ánimos de amistad diplomática con su viaje a España para participar en la Cumbre Progresista de Barcelona en abril, donde se reunió con el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

Fue la primera visita a España de un mandatario mexicano desde Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien lo hizo en 2018 para finalizar más de una década de ausencia.