El ataque a una catedral de Kiev indigna a España y la UE: "Rusia no respeta a los templos cristianos que son Patrimonio"

La Catedral de la Dormición en Kiev, Ucrania, tras el ataque del lunes 15 de junio SERGEY DOLZHENKO EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Un ataque ruso incendió la Catedral de la Dormición, parte del complejo monástico de la Lavra de Kiev, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El bombardeo dejó al menos cinco muertos y más de una docena de heridos en Kiev, además de 140.000 hogares sin electricidad. España, Francia y la Unión Europea condenaron el ataque, calificándolo de crimen de guerra y exigiendo un alto el fuego. La UNESCO denunció los daños sufridos por el patrimonio cultural, comprometiéndose a colaborar en la evaluación y recuperación de los bienes afectados.

Un importante complejo religioso ortodoxo ucraniano en el corazón de Kiev ardió en llamas tras un ataque ruso en la noche de domingo a lunes. El bombardeo deja al menos cinco fallecidos y más de una docena de heridos en la capital, según las autoridades. Esa misma noche Rusia también bombardeó la ciudad de Járkov donde murieron otras cinco personas.

Las torres y cúpulas de la Catedral de la Dormición del complejo se han incendiado, según las imágenes difundidas por los servicios de emergencia de Ucrania. “Los rusos dañaron la Catedral”, dijo Tetyana Berezhna, ministra de Cultura de Ucrania, en un comunicado.

El ataque también dejó a unos 140.000 hogares sin electricidad en la parte norte de Kiev, según el alcalde Vitali Klitschko.

La Catedral de la Dormición de Kiev en llamas Valentyn Ogirenko Reuters

El metropolitano Epifanio de Kiev -máximo líder espiritual de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania- pidió “oraciones por la salvación del santuario”, en un comunicado. "Otro crimen ruso contra la humanidad, contra la historia, contra el cristianismo", lamentó.

Relevancia religiosa y cultural

El monasterio de Las Cuevas de Kiev -Pechersk Lavra- es el más antiguo de Ucrania y uno de los lugares santos de las iglesias ortodoxas orientales. El inicio de su existencia se remonta al año 1051. En 1990 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Se encuentra sobre la calle del Levantamiento de Enero en un área de colinas boscosas, cerca de la orilla occidental del río Dniéper. El recinto tiene una superficie de 28 hectáreas y está rodeado por murallas.

Se divide en dos zonas: la baja y la alta. Ambas albergan varios edificios de importancia religioso-cultural: iglesias, monasterios, museos, así como las antiguas cuevas de los monjes que conforman el núcleo histórico del complejo.

Es un importante centro espiritual y cultural para muchos ucranianos y un relevante sitio de peregrinación. En su ficha, la Unesco describe el complejo como una “obra maestra del arte ucraniano”.

Entre los edificios que forman el complejo religioso, se encuentra la Catedral de la Dormición, que es la principal iglesia del complejo monástico, construida entre 1073 y 1078.

Interior de la Catedral de la Dormición en Kiev, Ucrania SERGEY DOLZHENKO EFE

El gran campanario del Lavra es otro de los edificios más notables en la vista panorámica de Kiev y una de las atracciones principales del monasterio. La iglesia de la Puerta de la Trinidad está ubicada en la parte superior de las puertas Sagradas, que dan acceso al monasterio.

El ataque se produce después de que el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski hablara con el presidente de EEUU, Donald Trump, en una conversación en la que ambos discutieron los esfuerzos para poner fin a la guerra.

Trump también habló con el presidente de Rusia Vladimir Putin el domingo, según el Kremlin.

"Todos los ucranianos tienen un deseo para el presidente Trump: que finalmente podamos alcanzar la paz, y lograr este éxito junto con EEUU y todos nuestros socios", escribió Zelenski en X.

Reacciones internacionales

La misma mañana del lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación José Manuel Albares condenó el ataque en sus redes sociales: "Condeno el ataque a la Catedral de Kievo-Petchersk en Ucrania."

"La agresión rusa tampoco respeta los templos cristianos que son patrimonio cultural de la humanidad. Exigimos un alto el fuego que conduzca a una paz justa y duradera."

En sus declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Luxemburgo, Albares recalcó que "los bombardeos a los lugares de culto suponen un crimen de guerra".

La Alta Representante de la UE Kaja Kallas declaró la mañana del ataque en un post de X que "Rusia intensificó anoche sus ataques contra civiles ucranianos y llevó a cabo bombardeos que dañaron un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Kiev."

Condeno el ataque a la Catedral de Kievo-Petchersk en Ucrania.



La agresión rusa tampoco respeta los templos cristianos que son patrimonio cultural de la humanidad. Exigimos un alto el fuego que conduzca a una paz justa y duradera. — José Manuel Albares (@jmalbares) June 15, 2026

"Estos son crímenes de guerra, y Rusia tendrá que rendir cuentas por ellos- En respuesta, hoy adoptamos sanciones adicionales contra el complejo de defensa antimisiles ruso y su flota encubierta. Cada medida restringe aún más el margen de maniobra de Rusia", advirtió.

Francia también condenó el lunes los últimos ataques rusos contra Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, describió el ataque al monasterio de Kyiv Pechersk Lavra como comparable a "que bombardeasen la catedral de Notre Dame de París" o la basílica de Saint-Denis.

"Se trata de un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que equivale, para nosotros en Francia, a un bombardeo de Notre Dame o Saint-Denis, algo totalmente inaceptable", afirmó Barrot a su llegada a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.

Russia increased attacks on Ukrainian civilians again last night and carried out strikes that damaged a UNESCO World Heritage site in Kyiv.



These are war crimes, and Russia will have to answer for them.



In response, today we are adopting additional sanctions targeting Russia's… pic.twitter.com/cKR7U5A58v — Kaja Kallas (@kajakallas) June 15, 2026

La UNESCO se pronunció este lunes contra el ataque perpetrado anoche por Rusia contra Kiev en el que se han producido, según las primeras informaciones, daños significativos en el interior y exterior de la catedral de la Dormición.



En el ataque "también se vieron afectadas supuestamente las estructuras históricas adyacentes, entre ellas, algunos elementos del complejo defensivo de la Lavra y la Torre de Iván Kushnik", detalló la Organización.



Asimismo condenó las ofensivas "contra bienes culturales, instituciones educativas, estudiantes, personal docente y profesionales de los medios de comunicación protegidos por el derecho internacional", porque "privan a las comunidades" de derechos que son "esenciales para la recuperación y la cohesión social".



La agencia con sede en París manifestó al Gobierno ucraniano estar "preparada para prestar apoyo a las autoridades competentes para evaluar los daños sufridos por las instituciones culturales y educativas e identificar las medidas urgentes que correspondan a su mandato".



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho sobre este ataque a la catedral de la Dormición que es "uno de los crímenes más graves perpetrados por Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha".