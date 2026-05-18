El Hondius llega a Róterdam bajo estrictas medidas sanitarias para su desinfección por el brote de hantavirus

EL crucero MV Hondius a su llegada al puerto de Róterdam.

Las claves

Las claves Generado con IA El crucero MV Hondius llegó a Róterdam para ser sometido a tareas de limpieza y desinfección tras un brote de hantavirus a bordo. La tripulación que permanecía en el barco será sometida a pruebas médicas y cuarentena en Países Bajos; los neerlandeses podrán aislarse en sus domicilios. Las operaciones de descontaminación, coordinadas por autoridades sanitarias neerlandesas, podrían durar al menos una semana y el acceso al barco estará restringido. El brote en el Hondius provocó evacuaciones previas en Tenerife y ha dejado varios casos confirmados de hantavirus y tres fallecidos entre los pasajeros.

El crucero neerlandés MV Hondius ha llegado este lunes al puerto de Róterdam, donde se van a realizar tareas de limpieza y desinfección por el brote de hantavirus que tuvo lugar a bordo, una vez desembarque la tripulación que se encuentra a bordo del barco.

Una vez que bajen del barco serán sometidos a pruebas y una cuarentena en Países Bajos, al igual que ha ocurrido con el resto de pasajeros que desembarcaron el pasado 10 de mayo en Canarias.

La embarcación ha avanzado después de este desembarco hacia Róterdam hacia una zona portuaria en silencio y sin los habituales pasajeros a bordo del crucero.

El barco atracará en una zona controlada del puerto más grande de Europa, uno de los pocos del continente con infraestructuras permanente para cuarentenas marítimas y preparado para recibir embarcaciones con riesgos sanitarios, como indican los protocolos internacionales de salud marítima que atribuyen a Países Bajos la responsabilidad de gestionar la situación.

Según indican desde el servicio municipal de salud (GGD) se pondrá en marcha una operación coordinada para someter a pruebas médicas a las 27 personas que han continuado a bordo tras la evacuación de la mayoría de los ocupantes del barco en Tenerife.

De los ciudadanos que siguen a bordo, cuatro son ciudadanos neerlandeses que podrán completar la cuarentena en sus domicilios; mientras que los otros son 17 filipinos, 4 ucranianos, un ruso y un polaco.

Operación integral de limpieza

Tras el desembarco controlado de la tripulación, comenzará una operación integral de limpieza y descontaminación del crucero, un proceso que podría prolongarse al menos una semana debido a las dimensiones del barco y la dificultad de certificar la eliminación completa del virus.

Esas operaciones se desarrollarán en la zona portuaria conocida como Europoort en cooperación con autoridades de Países Bajos, que incluyen el Servicio Municipal de Salud (GGD), el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM), la región de seguridad de Róterdam y la compañía Oceanwide Expeditions, operadora del crucero.

El acceso al barco estará restringido exclusivamente a personal autorizado, y se deberá realizar una evaluación completa del estado de la embarcación antes de iniciar la descontaminación.

El brote detectado en el Hondius provocó la evacuación escalonada de pasajeros y parte de la tripulación desde Tenerife hacia distintos países, incluidos europeos, antes de que el crucero pudiera continuar su trayecto hacia Países Bajos el pasado lunes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha insistido en que la probabilidad de transmisión sostenida del virus entre personas es "muy baja", aunque, como el periodo de incubación de este virus puede extenderse hasta seis semanas. Además, los pasajeros y la tripulación del Hondius deberán someterse a cuarentenas de 42 días.

Según la OMS, se han confirmado de momento varios casos de contagio con hantavirus y hay tres fallecidos de pasajeros vinculados al viaje en el MV Hondius.