Trump responde a Irán anunciando que EEUU y otros países bloquearán Ormuz tras fallar las negociaciones

El presidente de EEUU, Donald Trump, este domingo en un evento en el Centro Kaseya. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha anunciado que EE.UU. y otros países bloquearán el Estrecho de Ormuz tras fracasar las negociaciones con Irán. El presidente estadounidense acusa a Irán de no abrir el estrecho y de mantener sus ambiciones nucleares, incumpliendo lo prometido. Trump asegura que la Armada de EE.UU. impedirá la entrada y salida de buques en Ormuz y califica de deshonra la colocación de minas por parte de Irán.

Tras el fracaso de las negociaciones entre EEUU e Irán en Islamabad, el presidente estadounidense Donald Trump ha manifestado este domingo su desaprobación al respecto y ha cargado contra Irán por mantener su bloqueo en el estrecho de Ormuz y "no renunciar a sus ambiciones nucleares".

"Irán prometió abrir el estrecho de Ormuz, pero a sabiendas no lo hizo. Como prometieron, ¡más les vale comenzar el proceso para abrir esta VÍA MARÍTIMA INTERNACIONAL cuanto antes!", expresó el mandatario a través de su red social, Truth Social.

Asimismo, ha advertido que "la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz".

"El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo", ha añadido el mandatario estadounidense.

El líder estadounidense ha calificado la acción iraní de colocar minas en el agua en distintas zonas de Ormuz como una "gran deshonra y un daño permanente a la reputación su su país".

"Puede que lo hayan hecho, pero ¿qué armador estaría dispuesto a correr ese riesgo? Esto supone una gran deshonra y un daño permanente a la reputación de Irán y a lo que queda de sus 'líderes', pero ya hemos superado todo eso", expresó en su publicación de Truth Social.

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