Irán y EEUU concluyen con "optimismo" la primera fase de sus negociaciones en Islamabad

Las claves nuevo Generado con IA Irán y Estados Unidos concluyeron con optimismo la primera fase de sus negociaciones directas en Islamabad. Ambas delegaciones intercambian actas y consideran posible una nueva ronda de contactos durante el fin de semana. El encuentro, mediado por Pakistán, es el primer contacto directo de alto nivel entre ambos países desde 1979. Las delegaciones estuvieron encabezadas por el vicepresidente estadounidense JD Vance y el presidente del Parlamento iraní Mohamad Baqer Qalibaf.

Irán y Estados Unidos han concluido la primera fase de las negociaciones directas en Islamabad con señales de "optimismo".

Desde Irán aseguran que "las negociaciones han concluido y ahora las delegaciones se encuentran intercambiando las actas".

Además, remarcan que "ambas partes se muestran optimistas con el resultado de las conversaciones".

Desde la radiotelevisión estatal de Irán (IRIB) han apuntado la posibilidad de que se celebre una ronda de contactos durante este fin de semana.



"Las conversaciones directas entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos comenzaron a las 16:55 hora local y se han extendido hasta cerca de las 19:00, cuando se realizó un receso para la oración"

Según las fuentes diplomáticas, "Tras la pausa, el diálogo se reanudó y se mantiene en curso, interrumpido únicamente por una cena de trabajo entre los equipos negociadores".

Un equipo completo de EEUU

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán han mantenido este sábado su primer contacto directo bajo la mediación de las autoridades de Islamabad, según ha confirmado la Casa Blanca.



Un alto cargo estadounidense ha informado en un reporte oficial del departamento de prensa de la delegación que se trató de un encuentro "trilateral cara a cara" en el que también ha participado el país anfitrión.



La representación de Washington ha estado encabezada por el vicepresidente, JD Vance, acompañado por el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner, actual yerno de Donald Trump.

La delegación ha incluido, además, al asesor de seguridad nacional de la Vicepresidencia, Andrew Baker, y al asesor especial para asuntos asiáticos, Michael Vance, junto a un "equipo completo de expertos estadounidenses" desplazados a la capital paquistaní.



Por la parte iraní, el liderazgo ha recaído en el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí.



Este careo supone el primer contacto directo y presencial entre Washington y Teherán desde la firma del acuerdo nuclear en 2015, y se sitúa como la reunión de más alto nivel entre ambas potencias desde la Revolución Islámica de 1979.

Según la agencia iraní Tasnim, expertos de ambos países, apoyados por equipos de seguimiento desde Washington, examinan ahora los flecos de la negociación, lo que podría dilatar el proceso más allá de la jornada única prevista inicialmente.