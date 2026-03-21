EEUU autoriza temporalmente la venta de petróleo iraní varado en el mar para intentar frenar la escalada de precios

Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA EEUU autoriza por 30 días la venta de petróleo iraní varado en el mar para frenar el alza de precios y asegurar reservas mundiales. La medida afecta a unos 140 millones de barriles ya cargados en buques y no permite nuevas compras ni producción de crudo iraní. La decisión se produce tras superar el petróleo los 100 dólares por barril debido al bloqueo en Oriente Próximo y ataques a infraestructuras energéticas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advierte que Irán tendrá dificultades para acceder a los ingresos y que EEUU mantendrá la presión financiera sobre el país.

Estados Unidos ha autorizado este viernes la entrega y venta temporal de crudo iraní y productos derivados del petróleo procedentes de buques ya cargados que estén varados en el mar con la intención de frenar la escalada de precios de la gasolina y garantizar las reservas mundiales.

Según ha informado el Departamento del Tesoro estadounidense, las sanciones se levantarán durante un periodo de 30 días, hasta el próximo 19 de abril, mientras la guerra avanza ya en su tercera semana y el estrecho de Ormuz continúa cerrado.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha detallado que son aproximadamente 140 millones de barriles los que se encuentran actualmente en buques a la deriva.

Esta autorización temporal "se limita estrictamente al petróleo que ya está en tránsito, por lo que no se permiten nuevas compras ni producción" de crudo iraní, ha añadido.

"La Administración Trump continuará desplegando el poder económico y militar de Estados Unidos para maximizar el flujo de energía al mundo, fortalecer el suministro global y garantizar la estabilidad del mercado. Estados Unidos llevará ese petróleo a los mercados mundiales", ha añadido en su cuenta de X.

Iran is the head of the snake for global terrorism, and through President Trump’s Operation Epic Fury, we are winning this critical fight at an even faster pace than anticipated. In response to Iran’s terrorist attacks against global energy infrastructure, the Trump… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 20, 2026

Bessent advierte de que a Irán de que "tendrá dificultades para acceder a los ingresos generados" y de que EEUU "seguirá ejerciendo la máxima presión" sobre el país mediante un intento de control de su sistema financiero internacional.

La medida llega después de que, en las últimas dos semanas, los precios del petróleo superaran los 100 dólares por barril como consecuencia del bloqueo del enclave para el transporte marítimo en Oriente Próximo y de los ataques contra la infraestructura energética de la región.

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