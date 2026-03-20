Guerra de Irán y los ataques de Israel y EEUU, hoy en directo | Muere el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní en un bombardeo de Israel y EEUU

En la tercera semana de conflicto en Oriente Próximo, los mercados financieros vuelven a mostrar signos de inestabilidad. El ataque israelí contra South Pars, el yacimiento de gas más grande del mundo, ha tenido un impacto inmediato, impulsando con fuerza los precios del petróleo y del gas. El barril de Brent ha superado los 119 dólares, alcanzando así su nivel más alto.

En el plano bélico, Israel ha lanzado nuevos ataques contra Teherán tras el tirón de orejas de Donald Trump por el bombardeo de South Pars. La Guardia Revolucionaria ha refutado a Benjamin Netanyahu y ha asegurado que Irán sigue fabricando misiles, mientras sus drones siguen impactando contra las refinerías de varios países de la región.