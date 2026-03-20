Guerra de Irán y los ataques de Israel y EEUU, hoy en directo | Muere el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní en un bombardeo de Israel y EEUU
Estados Unidos, Israel e Irán se quedan sin misiles: si la guerra continúa un mes más sus arsenales estarán vacíos.
El mercado se adentra a un escenario de estanflación y se olvida de las previsiones de una guerra de corto recorrido.
En la tercera semana de conflicto en Oriente Próximo, los mercados financieros vuelven a mostrar signos de inestabilidad. El ataque israelí contra South Pars, el yacimiento de gas más grande del mundo, ha tenido un impacto inmediato, impulsando con fuerza los precios del petróleo y del gas. El barril de Brent ha superado los 119 dólares, alcanzando así su nivel más alto.
En el plano bélico, Israel ha lanzado nuevos ataques contra Teherán tras el tirón de orejas de Donald Trump por el bombardeo de South Pars. La Guardia Revolucionaria ha refutado a Benjamin Netanyahu y ha asegurado que Irán sigue fabricando misiles, mientras sus drones siguen impactando contra las refinerías de varios países de la región.
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Muere el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní en un bombardeo
El portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Ali Mohammad Naeini, ha muerto en un bombardeo, según recoge la televisión estatal de la República Islámica. Llevaba en el cargo desde 2024.
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El líder supremo de Irán reclama "arrebatar la seguridad" a los enemigos de Irán
El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha pedido que se les arrebate "la seguridad" a los enemigos de la República Islámica. Así se ha manifestado en su más reciente mensaje a la población, emitido en su nombre al presidente Masoud Pezeshkian y tras el asesinato del ministro de Inteligencia, Esmail Jatib, en un bombardeo efectuado por la aviación militar israelí.
A Jamenei, que resultó herido en el primer día de ataques, aunque habría logrado sobrevivir al que mató a su padre, no se le ha visto en público desde el inicio de la guerra.
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Irán rebate su debilidad: ataca once países de la región, golpea infraestructuras críticas y dispara el precio del petróleo
Irán resiste mejor de lo esperado después de 20 días de guerra. El brazo armado de la República Islámica mantiene sus ataques diarios contra Estados Unidos, Israel y las petromonarquías del Golfo. Lanza drones y misiles a un ritmo superior al que habían estimado los analistas militares en los primeros compases de la operación Furia Épica.
"Irán no ha reducido la presión; la ha reequilibrado dentro de una estrategia prolongada de desgaste destinada a alterar los nodos energéticos y erosionar la normalidad cotidiana", subraya el analista Ibrahim Jalal, que reconoce en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudí a los grandes damnificados del conflicto. Países que, junto con Israel, sufrieron las represalias iraníes del jueves.
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La Guardia Revolucionaria refuta a Netanyahu y dice que Irán sigue fabricando misiles balísticos
El portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado que Teherán sigue fabricando misiles, refutando así la afirmación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según recoge el periódico estatal iraní IRAN.
"Nuestra industria de misiles obtiene una puntuación de 20 y no hay motivo de preocupación al respecto, ya que producimos misiles incluso en tiempos de guerra, lo cual es asombroso, y no existe ningún problema particular con el almacenamiento", ha garantizado el general Ali Mohammad Naeini.
Por otro lado, ha descartado un fin inminente del conflicto. "Esta gente espera que la guerra continúe hasta que el enemigo esté completamente agotado", ha señalado en referencia a la opinión pública iraní. "Esta guerra debe terminar cuando la sombra de la guerra se disipe sobre el país".
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Un nuevo ataque con drones provoca un incendio en la refinería Mina Al-Ahmadi, en Kuwait
La refinería de Mina Al-Ahmadi, en Kuwait, ha sido objetivo de un nuevo ataque con drones durante la madrugada. El impacto de un aparato no tripulado, presumiblemente lanzado desde Irán, ha desatado un incendio en la instalación, según los servicios de emergencia. Todavía se desconoce la importancia de los daños causados.
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El Ejército israelí bombardea objetivos en Siria en respuesta a los ataques a la comunidad drusa
El ejército israelí ha anunciado un bombardeo contra objetivos en Siria en respuesta a los ataques contra la comunidad drusa en Sweida, al sur del país.
La agencia estatal de noticias siria SANA no ha confirmado de momento el ataque israelí, que sería el primero contra Siria en el marco de la guerra que mantiene con Estados Unidos contra Irán. Se desconoce si se han registrado víctimas.
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El mercado se adentra a un escenario de estanflación
La tercera semana de guerra en Oriente Próximo abre un nuevo escenario para los mercados. Lejos de entrever el final del conflicto, los últimos ataques del ejército israelí a infraestructuras energéticas clave han vuelto a cambiar la mentalidad de los inversores.
"Hemos entrado a uno de los escenarios más delicados que contemplaban los analistas", explica Antonio Castelo a EL ESPAÑOL-Invertia, analista de mercados de iBroker. El repunte de las materias primas energéticas es el gran culpable del giro de la narrativa.