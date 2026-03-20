Los medios estatales iraníes difunden nuevas imágenes de Mojtaba Jamenei en pleno debate sobre su estado de salud

Las claves nuevo Generado con IA Los medios estatales iraníes han difundido nuevas imágenes de Mojtaba Jamenei para contrarrestar rumores sobre su estado de salud. Mojtaba Jamenei se encontraba en paradero desconocido desde que fue designado como líder supremo de Irán. Irán ha publicado un comunicado en nombre de Jamenei, destacando la unidad nacional tras los ataques de Israel y EEUU.

Los medios estatales iraníes difundieron este viernes nuevas imágenes de Mojtaba Jamenei, en paradero desconocido desde que fue designado como líder supremo de su país, con las que buscan atajar las dudas acerca de su estado de salud.

Irán también ha difundido un comunicado firmado en su nombre en el que afirma que los ataques de Israel y EEUU han forjado una "extraña unidad" entre los iraníes, que les ha permitido superar "todas las diferencias en sus orígenes religiosos, intelectuales, culturales y políticos".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.