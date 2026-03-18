Guerra de Irán, EEUU e Israel, hoy en directo | Irán ataca Tel Aviv con misiles de racimo como venganza a la eliminación de su jefe de seguridad: hay dos muertos
Sigue todas las noticias de la evolución del conflicto en Oriente Próximo, los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán y las contraofensivas del régimen iraní.
El Ejército israelí ha matado al jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Larijani, acción militar que ha provocado la ira de los ayatolás con un gran ataque sobre Tel Aviv.
Por su parte, Israel continúa bombardeando a Hamás en Líbano y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a sus aliados europeos con una salida de la OTAN por su falta de apoyo a su causa contra Teherán.
La muerte de Larijani decapita a los Basij, bloquea cualquier acuerdo entre Irán y EEUU y da a Israel la guerra larga que ansía
Trump estalla contra los aliados y amenaza con una salida de la OTAN que le causaría aún más problemas internos
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El Ejército israelí asegura haber atacado en Teherán al ministro de Inteligencia de Irán
El Ejército israelí asegura haber lanzado un ataque durante la madrugada en Teherán contra el ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Khatib. Por el momento se desconocen más detalles sobre el bombardeo y no se sabe si el alto cargo del régimen ha muerto o ha resultado herido.
The IDF targeted Iran's intelligence minister, Esmaeil Khatib, in an overnight airstrike in Tehran, according to an Israeli official.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 18, 2026
The strike was first reported by Iran International, and shortly afterward confirmed by an Israeli official.
The results of the strike are still… pic.twitter.com/gscsKYsaE5
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Al menos 17 muertos y más de 30 heridos en una nueva oleada de ataques israelíes contra Líbano
Al menos 17 personas han fallecido y más de una treintena han resultado heridas en los últimos ataques aéreos lanzados en la madrugada de este miércoles por el Ejército de Israel contra distintos puntos de Líbano, incluida la capital, Beirut. Desde el inicio de la ofensiva contra el grupo chií Hezbolá, respaldado por Irán, las tropas israelíes han matado ya a casi 900 personas.
A building collapses in Beirut following an Israeli strike after the Israeli military called on residents of the city's central neighbourhood to evacuate, warning of an imminent attack on the Lebanese capital targeting the Iran-backed militant group Hezbollah pic.twitter.com/vQpWZQs68m— AFP News Agency (@AFP) March 18, 2026
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Irán garantiza que su estructura política es "sólida" pese a las muertes de varios de sus dirigentes
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha garantizado que la República Islámica cuenta con una estructura política "sólida" y que la "ausencia" de una persona, en referencia a la muerte de Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, "no afecta" a su estabilidad.
"No sé por qué los estadounidenses y los israelíes aún no han comprendido que la República Islámica de Irán cuenta con una estructura política sólida que dispone de instituciones políticas, económicas y sociales bien establecidas", ha manifestado el jefe de la diplomacia iraní en una entrevista con la cadena Al Jazeera.
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Israel dice haber completado ataques contra centros de mando del régimen en Teherán
El Ejército de Israel lanzó en el día de ayer una serie de ataques contra centros de mando del régimen iraní en Teherán, entre ellos el cuartel general de la Unidad de Seguridad de la Guardia Revolucionaria, así como emplazamientos de misiles balísticos y otra infraestructura militar.
En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Irael explican que también han bombardeado el centro de mantenimiento del Departamento General de Logística y Apoyo de las Fuerzas de Seguridad Interna y un centro de mando perteneciente al sistema de misiles balísticos.
צה"ל השלים מטס תקיפה רחב בטהרן: הותקפו מפקדות של משטר הטרור האיראני— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 18, 2026
במסגרת מטס תקיפה נרחב בטהרן אתמול , חיל האוויר תקף בהכוונת אמ"ן מפקדות, אתרים של מערך הטילים הבליסטיים ותשתיות נוספות של משטר הטרור האיראני.
בין המפקדות שהותקפו בטהרן:
* מפקדת יחידת הביטחון של משמרות המהפכה,… pic.twitter.com/xflDtOStKo
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EEUU ataca instalaciones de misiles de Irán que amenazaban el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz
El Comando Central del Ejército estadounidense ha utilizado bombas antibúnker de más de 2.000 kilos para atacar instalaciones de lanzadores de misiles situadas en la costa de Irán, cerca del estrecho de Ormuz. Se trata de un bombardeo para debilitar la capacidad de la República Islámica para hostigar a los buques que transitan por este paso clave para el comercio mundial del petróleo. Según las fuerzas estadounidenses, la infraestructura destruida representaba "un riesgo para el transporte marítimo internacional".
Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… pic.twitter.com/hgCSFH0cqO— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026
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Irán ataca Tel Aviv con misiles de racimo como venganza a la muerte de Larijani: hay dos muertos
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este miércoles haber lanzado un ataque con misiles de racimo contra Tel Aviv en represalia por la muerte de Ali Larijani, jefe de Seguridad Nacional. La ofensiva ha dejado al menos dos muertos en territorio israelí.
El cuerpo militar aseguró que la ofensiva forma parte de la "ola 61" de la operación 'Promesa Cumplida 4' y que empleó misiles de varios tipos, incluidos 'Khorramshahr 4', 'Qadr', 'Emad' y 'Kheibar Shekan', algunos de ellos con capacidad de múltiples ojivas.