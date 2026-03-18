Guerra de Irán, EEUU e Israel, hoy en directo | Irán ataca Tel Aviv con misiles de racimo como venganza a la eliminación de su jefe de seguridad: hay dos muertos

El Ejército israelí ha matado al jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Larijani, acción militar que ha provocado la ira de los ayatolás con un gran ataque sobre Tel Aviv.

Por su parte, Israel continúa bombardeando a Hamás en Líbano y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a sus aliados europeos con una salida de la OTAN por su falta de apoyo a su causa contra Teherán.

La muerte de Larijani decapita a los Basij, bloquea cualquier acuerdo entre Irán y EEUU y da a Israel la guerra larga que ansía

Trump estalla contra los aliados y amenaza con una salida de la OTAN que le causaría aún más problemas internos