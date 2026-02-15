Detenido el exministro de Energía ucraniano al tratar de huir del país: fue acusado de cobrar sobornos

Las claves nuevo Generado con IA El exministro de Energía ucraniano, German Galushchenko, ha sido detenido en la frontera mientras intentaba huir del país. Galushchenko está acusado de recibir sobornos en el marco de la Operación Midas, una investigación sobre corrupción en el sector energético. La trama de sobornos involucra a Timur Mindich, copropietario de Kvartal 95 y vinculado al presidente Zelenski, quien también está bajo investigación. La Operación Midas es resultado de 15 meses de investigaciones sobre corrupción durante la invasión rusa, con implicaciones en altos cargos del gobierno.

El exministro de justicia y energía ucraniano,German Galushchenko, ha sido detenido este domingo en la frontera ucraniana mientras intentaba huir del país.

Galuschenko se encuentra en medio de una investigación conocida como la Operación Midas en la que es acusado de soborno.

La detención se hizo pública por un comunicado emitido por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (Nabu) en su canal de Telegram: "Hoy, durante el cruce de la frontera estatal, los agentes de la NABU detuvieron al exministro de Energía en el marco del caso Midas.

German, quien fue obligado a dimitir de su cargo en el gobierno el año pasado tras hacerse pública su implicación en el caso, ha sido detenido, desconociéndose por el momento cuál será su destino. NABU no ofreció más detalles sobre la detención, pero aseguró que se darán actualizaciones oportunas. Según Radio Free Europe, Galushchenko estaba siendo trasladado a Kiev para un interrogatorio más profundo, mientras que se ordenó a los guardias fronterizos que notificaran a las autoridades si intentaba abandonar el país.

La operación se refiere al soborno a gran escala en el sector energético de Ucrania durante la invasión rusa, en un entramado que tiene como cabecilla a Timur Mindich, copropietario de la productora Kvartal 95.

Mindich, según la investigación, ejercía como máximo responsable de un entramado que cobraba sobornos a los contratistas de Energoatom, la principal operadora estatal de las plantas nucleares del país.

El empresario, que ha huido de Ucrania está incluso vinculado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que fundó la compañía antes de convertirse en mandatario.

En el comienzo de la invasión en 2022, Galushchenko ejercía como ministro de Energía antes de pasar a ocupar la cartera de Justicia desde julio de 2025 hasta su dimisión en noviembre de ese año por esta investigación, y después de que Zelenski exigiera su renuncia.

La Operación Midas representa la culminación de 15 meses de investigaciones, según confirmaron NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) de Ucrania.