Un funcionario iraní en la región dijo el domingo que las autoridades habían verificado que al menos 5.000 personas habían muerto en protestas en Irán, incluidos unos 500 agentes de seguridad, culpando a "terroristas y alborotadores armados" por matar a "iraníes inocentes".

El funcionario, que pidió no ser identificado debido a la delicadeza del asunto, también dijo a Reuters que algunos de los enfrentamientos más duros y el mayor número de muertes se produjeron en las zonas kurdas iraníes del noroeste de Irán, una región en la que los separatistas kurdos han estado activos y donde los estallidos han estado entre los más violentos en períodos de disturbios anteriores.