🔴 La doctrina del portaaviones: Trump repite el patrón de Venezuela, ahora frente a Irán con el 'USS Abraham Lincoln'
🔴 Jamenei admite que miles de personas han muerto en las protestas y acusa a EEUU de un complot para "devorar Irán"
🔴 Diosdado Cabello, número dos del chavismo, ha estado en comunicación con Estados Unidos desde hace meses
🔴 Trump amenaza con aranceles a los países europeos que han enviado tropas a Groenlandia: "Es un juego peligroso"
Italia ha sido invitada a formar parte de la Junta de Paz para Gaza
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, adelantó este domingo que Italia ha sido invitada a participar en la Junta Ejecutiva que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza.
"Creo que Italia puede desempeñar un papel destacado, estamos dispuestos a aportar nuestra contribución a la elaboración del plan de paz", dijo Meloni a los periodistas desde Seúl donde se encuentra en visita oficial.
Suecia responde con firmeza a los aranceles de EEUU
El hijo del derrocado sah de Irán busca capitalizar el descontento para llegar al poder con ayuda de EEUU
Las protestas de las últimas semanas en Irán a causa de la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida han vuelto a poner en primera fila política a Reza Pahlavi, el hijo del derrocado sah, quien ha intentado capitalizar el descontento para posicionarse como una figura en una posible transición, si bien no parece contar con una base de apoyo, tampoco entre los manifestantes que se movilizan desde hace años contra la cúpula de la República Islámica.
Funcionario iraní afirma que las muertes verificadas en las protestas en Irán alcanzan al menos las 5.000
Un funcionario iraní en la región dijo el domingo que las autoridades habían verificado que al menos 5.000 personas habían muerto en protestas en Irán, incluidos unos 500 agentes de seguridad, culpando a "terroristas y alborotadores armados" por matar a "iraníes inocentes".
El funcionario, que pidió no ser identificado debido a la delicadeza del asunto, también dijo a Reuters que algunos de los enfrentamientos más duros y el mayor número de muertes se produjeron en las zonas kurdas iraníes del noroeste de Irán, una región en la que los separatistas kurdos han estado activos y donde los estallidos han estado entre los más violentos en períodos de disturbios anteriores.
Jordania afirma que el rey Abdullah recibió una invitación para unirse a la junta de paz de Gaza
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania dijo el domingo que el rey Abdullah recibió una invitación del presidente estadounidense Donald Trump para unirse a la llamada "Junta de Paz" para Gaza.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que actualmente estaba revisando documentos relacionados dentro de los procedimientos legales internos del país.
Argentina designa la Fuerza Quds iraní como organización terrorista
El Gobierno de Argentina ha incluido este sábado a la Fuerza Quds de Irán y a trece personas vinculadas a este grupo militar iraní en el 'Registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento' (RePET), apenas un par de días después de hacer lo mismo con las ramas de la organización islamista Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano siguiendo los pasos de Estados Unidos.
El fiscal de Teherán afirma que los castigos contra manifestantes serán “firmes y rápidos”
El fiscal de Teherán, Ali Salehi, rechazó las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la supuesta suspensión de las ejecuciones de manifestantes y aseguró que la respuesta de la Justicia iraní será “firme, disuasoria y rápida”, informó este domingo la televisión estatal.
“Trump siempre dice tonterías sin fundamento; nuestra respuesta será firme, disuasoria y rápida”, afirmó ayer Salehi en un acto del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, quien reconoció la muerte de “varios miles de personas” en las protestas.
Reabren los colegios en Irán tras un cierre de nueve días por las protestas
Irán dio este domingo otro paso hacia la normalidad con la reapertura de los colegios después de nueve días de cierre decretados en plena ola de protestas antigubernamentales desde finales de diciembre, pero continúan cerradas las universidades.
“Todas las escuelas del país están abiertas”, anunció el Ministerio de Educación iraní, informó la televisión estatal.
Irán recupera el servicio de mensajería SMS como primer paso para restablecer las comunicaciones
Las autoridades iraníes han restablecido el servicio de mensajería de telefonía móvil por SMS como primer paso para recuperar progresivamente los servicios de comunicaciones después de ocho días de apagón total de internet en medio de las multitudinarias manifestaciones que han dejado más de 3.000 muertos, según organizaciones de Derechos Humanos.