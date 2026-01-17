La doctrina del portaaviones: Trump repite el patrón de Venezuela, ahora frente a Irán con el 'USS Abraham Lincoln'
-
Pakistán pide estabilidad a Irán en el marco de las protestas en el país persa
El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, comunicó este sábado a su par iraní, Abás Araqchí, su deseo de estabilidad en el marco de las protestas que se han extendido en el país persa en las últimas semanas.
"(Dar y Araqchí) analizaron la situación actual en Irán y la región. El ministro de Relaciones Exteriores expresó su deseo de paz y estabilidad, y ambas partes acordaron continuar las consultas bilaterales sobre asuntos de interés mutuo", dijo hoy en un comunicado ese Ministerio.
-
Delcy Rodríguez saca del gabinete al empresario colombiano Alex Saab, aliado de Maduro
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional en una "nueva instancia" que dirigirá Luis Antonio Villegas, con lo que sustituye del gabinete al empresario Alex Saab, colaborador cercano del presidente Nicolás Maduro.
El anuncio lo hizo en su cuenta de Telegram, donde expresó su agradecimiento a Saab por "su labor al servicio de la Patria" y aseguró que "asumirá nuevas responsabilidades".
-
Varios policías heridos y manifestantes detenidos durante una protesta ante la Embajada de Irán en Londres
La Policía británica ha confirmado un número todavía no concretado de agentes heridos y manifestantes detenidos en el transcurso de una protesta convocada para este pasado viernes por la noche ante la Embajada de Irán en Londres dentro de la crisis que atraviesa la república islámica, envuelta desde hace casi dos semanas en episodios de violencia y disturbios.
-
Trump da las gracias a Irán por suspender unas ejecuciones previstas para esta semana
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha agradecido a las autoridades iraníes una supuesta decisión para suspender, según aseguró la Casa Blanca, más de 800 ejecuciones previstas para esta semana.