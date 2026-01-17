El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, comunicó este sábado a su par iraní, Abás Araqchí, su deseo de estabilidad en el marco de las protestas que se han extendido en el país persa en las últimas semanas.



"(Dar y Araqchí) analizaron la situación actual en Irán y la región. El ministro de Relaciones Exteriores expresó su deseo de paz y estabilidad, y ambas partes acordaron continuar las consultas bilaterales sobre asuntos de interés mutuo", dijo hoy en un comunicado ese Ministerio.