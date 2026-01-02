Ocho franceses y siete italianos entre los desaparecidos en la tragedia de Crans-Montana: Antonio Tajani viaja a Suiza

Las claves nuevo Generado con IA Ocho franceses y seis italianos permanecen desaparecidos tras el incendio de un bar en Crans-Montana, Suiza, durante la Nochevieja. Al menos 40 personas han fallecido y 13 italianos heridos han sido ingresados en hospitales; tres han sido trasladados a Milán por la gravedad de sus quemaduras. Italia ha enviado un equipo de psicólogos para asistir a familiares de desaparecidos y Francia ha reservado 19 camas hospitalarias para los heridos. Los gobiernos de Italia y Francia han ofrecido apoyo a Suiza y se coordinan para asistir a las víctimas y familiares, con traslados médicos en curso.

Al menos ocho ciudadanos franceses y seis italianos están desaparecidos tras el incendio de un bar en la localidad suiza de Crans-Montana en Nochevieja. La gravedad de la catástrofe, en la que al menos 40 personas han fallecido, ha hecho que el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, viaje a Suiza para supervisar la recuperación de los cuerpos.

Los italianos involucrados en la tragedia habrían sido 19, según el dato más actualizado y provisional proporcionado por Suiza a las autoridades italianas, según informan a EFE fuentes oficiales.

De estos 19, un total de 13 personas han sido localizadas heridas e ingresadas en varios hospitales y 6 siguen todavía desaparecidas.

Italia ha ofrecido su ayuda a la vecina Suiza para afrontar la emergencia y tres jóvenes italianos ya han sido trasladados en helicóptero al hospital Niguarda de Milán, centro de referencia del norte italiano para casos de grandes quemados.

Los tres pacientes son una chica de 30 años y dos chicos de 16 y han llegado intubados y con quemaduras en torno al 30 % y 40 % de sus cuerpos.

Otros dos jóvenes víctimas del incendio hospitalizados en Berna y Zúrich por ahora no pueden ser enviados a Italia debido a su grave situación.

Italia ha enviado además un equipo de psicólogos a Crans Montana para asistir a los familiares que buscan a italianos desaparecidos.

En el caso de Francia, al menos nueve de sus ciudadanos figuran entre los heridos, además de los ocho que están pendientes de localizar.



Estas cifras son una actualización ofrecida este jueves por la noche por el Ministerio francés de Exteriores, que, en una comunicación.

El Ministerio subrayó el "apoyo pleno al pueblo y las autoridades suizas" y envió el pésame a las familias de las víctimas. También destacó que los servicios franceses están plenamente movilizados sobre este asunto.

El presidente Emmanuel Macron habló este jueves con el mandatario de la confederación helvética, Guy Parmelain, y también lo hicieron los responsables diplomáticos de los dos países. En esas conversaciones se mostró la disponibilidad de París para aportar ayuda si fuera necesario.

Dentro de esa ayuda, tres de los heridos ya han sido transferidos desde Suiza a hospitales de Lyon y París, y hay otros traslados en marcha, según el departamento francés de Exteriores.

De hecho, Francia ha reservado 19 camas de hospital para acoger a heridos procedentes de Crans Montana, 15 para adultos y 4 para asistencia pediátrica.