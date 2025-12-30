Putin activa en Bielorrusia el sistema de misiles 'Oreshnik' con capacidad nuclear y pone a Europa en su punto de mira

"La división de misiles Oreshnik comenzó a realizar tareas de combate en zonas designadas del país», declaró el Ministerio de Defensa de Bielorrusia en un comunicado. EFE.

Rusia publicó el martes un video de lo que dijo fue el despliegue de su sistema de misiles hipersónicos Oreshnik con capacidad nuclear en su cercano aliado Bielorrusia, una medida destinada a aumentar la capacidad de Moscú para atacar objetivos en toda Europa en caso de una guerra.

La agencia estatal de noticias TASS dijo que era la primera vez que el Ministerio de Defensa mostraba los sistemas de misiles móviles Oreshnik, que el presidente Vladímir Putin declaró que son imposibles de interceptar debido a que la velocidad de los misiles es, según se informa, más de 10 veces la velocidad del sonido.

El despliegue y el anuncio de Moscú de que los misiles han entrado en servicio activo en un país que limita con Ucrania y con los miembros de la OTAN: Polonia, Lituania y Letonia, se produce en un momento de crecientes tensiones entre Este y Oeste por la guerra de Rusia en Ucrania.

La medida permitiría que los misiles nucleares rusos alcancen objetivos europeos un poco más rápido en cualquier guerra.

Confianza ante la amenaza

Algunos expertos occidentales han dicho que el desarrollo subraya la creciente dependencia del Kremlin de la amenaza de las armas nucleares en su intento de disuadir a los miembros de la OTAN de suministrar a Ucrania armas que puedan atacar el interior de Rusia.

Dos investigadores estadounidenses afirmaron que, según su estudio de imágenes satelitales, Moscú probablemente esté estacionando los misiles y sus lanzadores móviles en una antigua base aérea en el este de Bielorrusia.

Un video publicado el martes por los ministerios de defensa de Rusia y Bielorrusia no reveló la ubicación de los sistemas de misiles. Sin embargo, las imágenes mostraban lanzadores móviles y sus tripulaciones circulando por caminos forestales, y tropas especializadas camuflando los sistemas con redes.

Se mostró a un alto oficial ruso diciéndoles a las tropas que los sistemas habían sido puestos oficialmente en servicio de combate y, mientras una ligera nevada caía de fondo, hablando de las rutinas regulares de entrenamiento y reconocimiento para las tripulaciones de misiles.

Moscú probó un Oreshnik (avellano en ruso) convencional contra un objetivo en Ucrania en noviembre de 2024.

Putin ha declarado que el poder destructivo del Oreshnik es comparable al de un arma nuclear, incluso equipado con una ojiva convencional. Los misiles intermedios tienen un alcance de hasta 5.500 km (3.415 millas), lo que les permitiría atacar cualquier punto de Europa o el oeste de Estados Unidos desde Rusia.

Escepticismo

Algunos funcionarios occidentales han expresado su escepticismo sobre las capacidades del Oreshnik. Un funcionario estadounidense declaró en diciembre de 2024 que el arma no se consideraba un elemento revolucionario en el campo de batalla.

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, un fiel aliado de Putin que también ha iniciado conversaciones con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, ya había anunciado la instalación de los misiles.

Dijo que no se desplegarían más de una docena de "Oreshniks", una medida que su ministro de Defensa dijo que era necesaria debido a lo que llamó movimientos agresivos de los oponentes occidentales.

Lukashenko permitió que las tropas rusas utilizaran su país para ingresar a Ucrania en febrero de 2022, pero no ha desplegado tropas bielorrusas para luchar junto a las fuerzas de Moscú en Ucrania.

Noticia en actualización

