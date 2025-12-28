Zelenski entre la espada y la pared: se reúne con Trump para validar su plan de paz tras el duro ataque de Putin a Kiev

Las claves nuevo Generado con IA Volodimir Zelenski se reúne con Donald Trump en Florida para buscar apoyo a su plan de paz tras un duro ataque ruso sobre Kiev. El ataque de Rusia dejó al menos un muerto, decenas de heridos y un tercio de Kiev sin electricidad y calefacción en pleno invierno. Zelenski propone un acuerdo que incluya garantías de seguridad para Ucrania y está dispuesto a someter posibles concesiones territoriales a referéndum ciudadano. El plan de paz contempla mecanismos de seguridad con apoyo de EEUU y aliados europeos, aunque Rusia advierte que cualquier contingente europeo será considerado objetivo militar.

La espada de Damocles de Vladimir Putin pende sobre Kiev. El líder ruso aprieta el acelerador de su maquinaria de guerra mientras el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, busca esquivar un final fatal para su país y lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión de Ucrania.

Con varias aspiraciones y puntos claros, como alcanzar un acuerdo concreto que otorgue garantías de seguridad a Ucrania, Zelenski se presentará en las próximas horas ante su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Florida para avanzar hacia un plan de paz definitivo.

La reunión fue anunciada por el propio Zelenski durante el pasado viernes y, desde aquel momento, las fuerzas rusas han golpeado duramente a Ucrania, especialmente a Kiev, cuando el sábado dejaron allí decenas de heridos y, al menos, un muerto. En ese ataque, Rusia atacó las infraestructuras eléctricas, dejando a un tercio de la ciudad sin luz y calefacción en una época del año en la que los termómetros difícilmente superan los cero grados.

El mandatario ucraniano llamó la atención de todo el mundo cuando el 24 de diciembre presentó una propuesta de 20 puntos para terminar con la guerra elaborada entre Kiev y Washington. Desde aquel momento, los distintos jefes de diplomacia ucranianos, estadounidenses y rusos establecieron contactos, aunque Putin ya anunció durante la jornada de Navidad que rechazaba el plan.

Sin embargo, es posible que Zelenski y Trump salgan de la nueva reunión con una otra propuesta que atraiga a Putin hacia la paz, de hecho, el presidente de Ucrania incluso reiteró su disposición a alcanzar algún tipo de compromiso territorial en el Donbás, uno de los puntos más complejos para Kiev.

Así, Zelenski adelantó el viernes a la prensa internacional que "en cuanto a los temas delicados, hablaremos tanto del Donbás como de la central nuclear de Zaporiyia". Pero para llegar a un acuerdo final en este asunto, el mandatario también señaló que cualquier decisión territorial deberá ser aprobada por el pueblo ucraniano en un referéndum

Washington recibió con buenos ojos el anuncio de que Ucrania estaría dispuesta a celebrar una consulta a los ciudadanos para decidir sobre su territorio y, a juicio de la diplomacia estadounidense, esta situación abre todo un abanico de posibilidades para redefinir las fronteras, según informó el diario Axios durante esta semana.

En el plan de paz que anunció Zelenski también se establecía un mecanismo de monitoreo para la seguridad del país cimentado en acuerdos estratégicos con EEUU y otros aliados europeos.

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha señalado durante esta madrugada que cualquier contingente europeo sobre suelo ucraniano será un "potencial objetivo ruso", lo que dificulta avanzar posiciones en materias de seguridad.

El futuro de la economía ucraniana tras la guerra será otro de los aspectos que Zelenski procure tratar con un Trump al que le iría bien marcarse un nuevo tanto en su marcador personal de cara a la entrada del nuevo año, especialmente tras la polémica reavivada durante la última semana por la desclasificación de nuevos archivos sobre el 'caso Epstein'.

De esta forma, el presidente de Ucrania también afirmó antes de su viaje hacia Estados Unidos que en su encuentro con Trump buscará discutir "posibles acuerdos" sobre la economía ucraniana, así como "redefinir" otros asuntos pendientes en los borradores del plan de paz que anunció el 24 de diciembre.

Zelenski partió hacia América este sábado y, antes de subirse al avión, remarcó que, a pesar de que todavía no podía detallar si firmaría algún acuerdo en EEUU o no, sí afirmó que su país estaba "abierto" a hacerlo.

"No malgastamos ni un solo día (...) se puede decidir mucho antes del Año Nuevo", declaró Zelenski desde suelo ucraniano antes de partir.

