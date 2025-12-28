Zelenski, entre la espada y la pared: se enfrenta a las exigencias finales de Trump mientras Putin golpea Kiev

La UE y sus aliados insisten en una paz justa que preserve la soberanía ucraniana, mientras mantienen sanciones a Rusia y apoyan la adhesión de Ucrania a la Unión Europea.

Zelenski ha recibido el respaldo de líderes europeos y del primer ministro canadiense, quien anunció una ayuda financiera de 2.500 millones de dólares para Ucrania.

El presidente ucraniano se reunirá en Florida con Donald Trump para negociar un acuerdo de paz, abordando cuestiones clave como la posible cesión de territorios y garantías de seguridad.

Zelenski enfrenta una fuerte ofensiva rusa que dejó a más de 600.000 hogares sin electricidad en Kiev mientras busca un alto al fuego definitivo.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se enfrenta a un nuevo capítulo en su búsqueda de un alto al fuego definitivo con Rusia. Al otro lado del frente, un Vladímir Putin que dice ser escéptico sobre la intención de Kiev de poner fin al conflicto por vías pacíficas, ha lanzado una nueva ofensiva sobre la capital de Ucrania.

Este sábado, el autócrata ruso lanzó un ataque que dejó a más de 600.000 hogares sin electricidad, un tercio de Kiev. Ante ese escenario, Zelenski aseguró que ha puesto sus esperanzas en la reunión que mantendrá este domingo con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Florida con el objetivo de impulsar un acuerdo de paz.

Durante este fin de semana, el líder ucraniano ha recibido el respaldo de varios dirigentes europeos y del primer ministro canadiense, Mark Carney, de cara a esta reunión que él mismo espera que sea "muy importante" y "muy constructiva".

Tras un breve encuentro con Carney durante una escala, Canadá confirmó que Ucrania recibirá 2.500 millones de dólares del país norteamericano con el objetivo de apoyar el proceso de reconstrucción del país. Según el primer ministro, esta asistencia permitirá al país desbloquear financiación del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Posteriormente, Zelenski ha mantenido una llamada telefónica con varios líderes europeos, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quienes le han arropado antes del encuentro con el mandatario estadounidense.

"Aplaudimos todos los esfuerzos que conduzcan a nuestro objetivo común: una paz justa y duradera que preserve la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y que fortalezca las capacidades de seguridad y defensa del país, como parte integral de la seguridad de nuestro continente" ha declarado Von der Leyen durante la comunicación con Zelenski.

La jefa del Ejecutivo comunitario aseguró que "en 2026, la Comisión Europea seguirá presionando al Kremlin, mantendrá su apoyo a Ucrania y trabajará intensamente para acompañarla en su camino a la adhesión de la UE".

Por su parte, Costa aseveró que el apoyo de Bruselas "no flaqueará" y ha defendido la "paz y reconstrucción" en "tiempos de guerra", argumentando que "una Ucrania fuerte y próspera en la Unión Europea es una garantía fundamental de seguridad".

Mientras que sostuvo que la UE sigue trabajando en "estrecha colaboración" con los estadounidenses para "una paz sólida y duradera", aplaudió las recientes medidas contra Rusia, incluido el bloqueo de activos soberanos rusos a largo plazo y las sanciones.

Tras una jornada marcada por estas reuniones, Zelenski publicó un tweet en su cuenta de X en el que expresó su agradecimiento "a los amigos de Ucrania" por su participación en la llamada conjunta.

Entre los mandatarios mencionados se encuentran Mark Carney, Emmanuel Macron, Alexander Stubb, Friedrich Merz, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, mientras que también destacó la ausencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Las exigencias de Trump

Todos los focos están puestos sobre la reunión que Trump y Zelenski mantendrán en Florida. El mandatario de Ucrania ha advertido que durante el encuentro se discutirá la posible cesión de territorios, el asunto más espinoso de las negociaciones, y se avanzarán posturas de cara al plan de paz que ha presentado. Una parte capital de su propuesta son las garantías de seguridad para el país invadido.

En varios mensajes de audio enviados a los periodistas, Zelenski dijo que las garantías de seguridad ofrecidas por Washington eran clave para asegurar la paz, y que el alcance de estas depende de lo que Trump esté dispuesto a ofrecer.

Las delegaciones ucraniana y estadounidense abordarán el borrador de 20 puntos propuesto por Kiev, que ya ha sido rechazado por Rusia, para poner fin a la guerra.

“El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90%. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100%”, declaró Zelenski con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kiev mientras Moscú mantiene en público sus demandas maximalistas.

Durante esta semana Zelenski ha remarcado a los medios de comunicación que todavía no estaba listo para decir si en este encuentro se firmará algún acuerdo, pero sí ha confirmado que Ucrania estaba abierta a ello: "No malgastamos ni un solo día".

En este contexto de presión militar, respaldo internacional y negociaciones aún frágiles, la reunión entre Zelenski y Trump se perfila como un momento decisivo para el futuro del conflicto.

Mientras Rusia intensifica sus ataques y mantiene una postura intransigente, Ucrania busca convertir el apoyo político y financiero de sus aliados en garantías de seguridad concretas que hagan viable una paz justa y duradera.