Nueva York y sus alrededores se visten de blanco tras la primera gran tormenta invernal: casi 2.000 vuelos cancelados

Un repartidor en bicicleta navega mientras cae nieve durante una tormenta invernal en la ciudad de Nueva York Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut amanecieron cubiertos de nieve tras la primera gran tormenta invernal de la temporada. La tormenta provocó casi 2.000 vuelos cancelados y miles de retrasos en los principales aeropuertos, especialmente en el área de Nueva York. En Connecticut se registraron hasta 23 centímetros de nieve, mientras que en Nueva York cayeron 10 cm y en Long Island hasta 19 cm. Las autoridades declararon el estado de emergencia y piden extremar precauciones por carreteras peligrosas y bajas temperaturas.

Los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut amanecieron de blanco con la primera gran tormenta de la temporada invernal, que causó atascos en carreteras, cancelaciones de eventos y vuelos, así como retrasos en los principales aeropuertos.

La tormenta dejó una gran acumulación en Connecticut, con zonas que registraron hasta nueve pulgadas de nieve (22,86 centímetros).

"Gracias a los numerosos conductores de quitanieves que trabajaron sin descanso durante toda la noche despejando las carreteras. Si tienen que conducir esta mañana, háganlo despacio y no se acerquen demasiado a las máquinas quitanieves", indicó en su mensaje de X el gobernador de Connecticut, Ned Lamont.

El Central Park de Nueva York acumuló 11 cm de nieve, la mayor cantidad registrada desde enero de 2022, mientras que en otras zonas del estado se llegaron a medir hasta 7,5 pulgadas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional de EEUU (NWS). La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia en más de la mitad de los condados del estado ante la llegada de la tormenta. Aunque este sábado la alerta de tormenta ya había terminado, las autoridades recomiendan precaución porque las carreteras están cubiertas de nieve, mientras la pesadilla continúa para miles de pasajeros en aeropuertos como el John F. Kennedy (JFK) donde se cancelaron 134 vuelos y 107 retrasos. Cerca de 700 vuelos nacionales fueron cancelados, principalmente en el área de Nueva York, y más de 3.000 sufrieron retrasos en todo el país, según el sitio web de seguimiento FlightAware.

En Nueva York cayeron 10 centímetros de nieve, dentro del rango pronosticado de 10 a 20. Sin embargo en zonas de Long Island cayeron 7 pulgadas (17,7 centímetros) y 7,5 pulgadas (19 cm9). Las mayores nevadas se registraron en el vecino Nueva Jersey, donde también se declaró el estado de emergencia, y en Connecticut, donde cayeron 9,1 pulgadas de nieve en el condado de Fairfield.