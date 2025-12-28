Nueva York y sus alrededores se visten de blanco tras la primera gran tormenta invernal: casi 2.000 vuelos cancelados
El estado neoyorkino ha activado el "codigo azul" para proteger a las personas sin hogar de las bajas temperaturas.
Más información: Aemet avisa a España: el frío siberiano llega por Navidad con fuertes heladas en las capitales y 25 cm de nieve en estas zonas
Las claves
nuevo
Generado con IA
Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut amanecieron cubiertos de nieve tras la primera gran tormenta invernal de la temporada.
La tormenta provocó casi 2.000 vuelos cancelados y miles de retrasos en los principales aeropuertos, especialmente en el área de Nueva York.
En Connecticut se registraron hasta 23 centímetros de nieve, mientras que en Nueva York cayeron 10 cm y en Long Island hasta 19 cm.
Las autoridades declararon el estado de emergencia y piden extremar precauciones por carreteras peligrosas y bajas temperaturas.
Los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut amanecieron de blanco con la primera gran tormenta de la temporada invernal, que causó atascos en carreteras, cancelaciones de eventos y vuelos, así como retrasos en los principales aeropuertos.
La tormenta dejó una gran acumulación en Connecticut, con zonas que registraron hasta nueve pulgadas de nieve (22,86 centímetros).
"Gracias a los numerosos conductores de quitanieves que trabajaron sin descanso durante toda la noche despejando las carreteras. Si tienen que conducir esta mañana, háganlo despacio y no se acerquen demasiado a las máquinas quitanieves", indicó en su mensaje de X el gobernador de Connecticut, Ned Lamont.
En Nueva York cayeron 10 centímetros de nieve, dentro del rango pronosticado de 10 a 20. Sin embargo en zonas de Long Island cayeron 7 pulgadas (17,7 centímetros) y 7,5 pulgadas (19 cm9). Las mayores nevadas se registraron en el vecino Nueva Jersey, donde también se declaró el estado de emergencia, y en Connecticut, donde cayeron 9,1 pulgadas de nieve en el condado de Fairfield.