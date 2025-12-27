Zelenski reclama para Ucrania "fuertes garantías" de seguridad: mientras Putin deja a un tercio de Kiev sin luz ni calefacción

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, durante una conferencia de prensa el día de la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas Reuters Reuters

Mientras el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intensifica su agenda diplomática con reuniones clave en Canadá y Estados Unidos para avanzar en un plan de paz, su país afronta una de las jornadas más duras de los últimos meses tras una oleada de ataques rusos que ha dejado a gran parte de Ucrania sin luz ni calefacción.

Zelenski ha hecho este sábado una escala en Halifax, Canadá, para reunirse con el primer ministro canadiense, Mark Carney, antes de viajar a Florida, donde tiene previsto encontrarse con el presidente estadounidense, Donald Trump. El objetivo del viaje es impulsar las negociaciones de paz con Rusia y buscar garantías de seguridad y acuerdos económicos con Washington.

El presidente ucraniano presentará su plan de 20 puntos, que asegura estar completado en un 90 %, aunque Rusia ya ha rechazado la propuesta. Entre los puntos más sensibles siguen estando las concesiones territoriales y las garantías de seguridad.

Durante el vuelo, el presidente ucraniano ha expresado que "Ucrania tiene sus límites", pero está seguro de que se puede llegar a un acuerdo; así como que está abierto al diálogo con la sociedad ucraniana si no le gustan las propuestas de las conversaciones de paz.

Zelenski ha sido muy claro con la posibilidad de celebrar un referéndum y ha sentenciado que "no se puede celebrar en las actuales condiciones de seguridad, ya que necesita fuertes garantías de seguridad".

En cuanto a la exigencia de Putin de que los ucranianos en Rusia voten, Zelenski considera que "deslegitimaría las elecciones". Respecto a la protección del país, ha dicho que Ucrania necesita más misiles de defensa aérea mientras Rusia no cesa de atacar con más misiles y drones.

Zelenski afirmó que las garantías de seguridad de Estados Unidos dependerán de lo que el presidente Donald Trump esté dispuesto a ofrecer y que, por el momento, no percibe una disposición clara de China para sumarse al proceso de paz. Conversación con Canadá El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha anunciado durante el encuentro con Zelenski una ayuda económica adicional de 2.500 millones de dólares para Ucrania. Según Carney, esta asistencia permitirá al país desbloquear financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Durante este encuentro el presidente ucraniano también se ha dirigido brevemente a los periodistas. Duro ataque a Kiev

Rusia atacó brutalmente Kiev y otras partes de Ucrania en la madrugada del viernes al sábado con cientos de misiles y drones y que según Zelenski involucró alrededor de 500 drones y 40 misiles y que dejó sin electricidad y calefacción a algunas partes de la capital.

Un gran ataque que el mismo calificó como la respuesta de Rusia a los esfuerzos de paz en curso negociados por Washington.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania dijo que un tercio de Kiev quedó sin calefacción debido a los ataques, mientras que las temperaturas rondaron los 0 grados Celsius (32 grados Fahrenheit) el sábado por la mañana.

La primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, dijo que alrededor de 600.000 hogares en Kiev y la región circundante se quedaron sin electricidad.

El ataque se prolongó durante toda la mañana de este sábado, y la alerta antiaérea de casi 10 horas sobre la capital finalizó a las 11:20 (09:20 GMT). Las autoridades informaron de la muerte de dos personas en Kiev y sus alrededores, y de que al menos 46 resultaron heridas, entre ellas dos niños.

"Hoy, Rusia demostró cómo responde a las negociaciones pacíficas entre Ucrania y Estados Unidos para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania", dijo Zelenski a los periodistas.

Ante la intensificación de los ataques rusos contra Ucrania, Polonia ha cerrado dos aeropuertos en el noreste del país y sus fuerzas aéreas han desplegado aviones militares para controlar el espacio aéreo.