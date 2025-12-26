Nueva información sobre el 'caso Epstein': el magnate no tenía suficiente vigilancia en prisión a pesar del riesgo de suicidio

Las claves nuevo Generado con IA Nuevos archivos del Departamento de Justicia de EE.UU. revelan que Jeffrey Epstein no tenía suficiente vigilancia en prisión pese al riesgo de suicidio. Epstein murió ahorcado en su celda el 10 de agosto de 2019, tras ser acusado de tráfico y delitos sexuales que podían suponer hasta 45 años de cárcel. Aunque surgieron teorías sobre un posible asesinato, los documentos publicados respaldan la conclusión de suicidio y la falta de monitoreo adecuado por parte de las autoridades penitenciarias.

Los nuevos archivos publicados por el Departamento de Justicia estadounidense sobre Jeffrey Epstein incorporan nuevos detalles de su muerte en prisión e inciden en que el pederasta no tenía suficiente vigilancia, a pesar de que tenía riesgo de suicidio en prisión.



Epstein murió en la cárcel el 10 de agosto de 2019, después de ser acusado de varios cargos de tráfico y delitos sexuales que le podrían llevar a una condena de 45 años, y de que un día antes se publicaran miles de documentos con pruebas que sustentaban la acusación del abuso sexual de niñas y mujeres jóvenes.



La autopsia determinó que se había ahorcado en su celda, aunque muchas personas, incluidos miembros del Congreso estadounidense y partidarios del presidente estadounidense Donald Trump, afirmaron sin pruebas que fue asesinado.



Los documentos publicados por el Departamento de Justicia de EEUU —a instancias de una ley del Congreso aprobada el mes pasado— no incluyen tampoco ninguna prueba de un posible asesinato y sí ahondan en la teoría de que las autoridades penitenciarias no monitorearon adecuadamente a Epstein, a pesar de que estaba bajo vigilancia por riesgo de suicidio, según The Washington Post.





Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.