Putin tiende la mano a Macron para negociar la paz en Ucrania: París da la bienvenida a la propuesta del Kremlin

El presidente ruso, Vladímir Putin, está "listo para dialogar" con su homólogo francés, Emmanuel Macron para buscar una salida negociada a la guerra en Ucrania, según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, una propuesta que ha sido bien recibida en París.

Macron ha dado la "bienvenida" a la propuesta y ha dicho que la estudiará en los próximos días para encontrar "la mejor manera de proceder".

"Es bienvenido que el Kremlin haya dado su aprobación pública a esta iniciativa. En los próximos días decidiremos cuál es la mejor manera de proceder", detalló en un comunicado el Palacio del Elíseo.

El viernes, el mandatario galo reconoció que "sería útil volver a hablar con su homólogo ruso", y este ha considerado estar "listo para el diálogo", según declaró el portavoz del Kremlin Dimitri Peskov.

La última vez que los dos líderes hablaron fue en una conferencia de más de dos horas el 1 de julio de este año, coincidiendo esta ocasión con la primera vez que se volvían a entrevistar desde aquel encuentro cara a cara que mantuvieron, el 7 de febrero de 2022, en la antesala de la guerra de Ucrania.

El Elíseo subrayó que el objetivo de París "seguirá siendo contribuir a una paz sólida y duradera para Ucrania y Europa", y que lo hará "con total transparencia" con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con el resto de socios europeos.

En su mensaje, la Presidencia francesa recordó que siempre han defendido un "diálogo de exigencia" con Moscú y que la única vez que se han encontrado Putin y Zelenski fue precisamente en París, en diciembre de 2019.

"En aquel momento, habíamos adoptado una hoja de ruta precisa para aplicar los acuerdos de Minsk. La invasión de Ucrania y la obstinación del presidente Putin acabaron con cualquier posibilidad de diálogo", incide el mensaje.

"Ahora que se perfila la perspectiva de un alto el fuego y una negociación de paz —agrega el comunicado—, vuelve a ser útil hablar con Putin. Eso es lo que ha dicho el presidente esta semana en Bruselas".

En concreto, Macron expresó que los líderes de la UE y de Ucrania deberían implicarse en el diálogo directo con el presidente ruso en caso de falta de avances en las negociaciones que lidera Estados Unidos.

"Como europeos, tenemos que encontrar en las próximas semanas un marco que nos permita involucrarnos en las discusiones con Rusia, de una forma adecuada y con total transparencia con Ucrania", dijo Macron, al ser preguntado sobre el tema en una rueda de prensa al término de la cumbre de líderes de la UE celebrada en Bruselas esta semana.

En cualquier caso, consideró que los líderes europeos "no deberían dejar que las conversaciones sean llevadas únicamente por intermediarios".

Durante la última videoconferencia, fue Emmanuel Macron quien asumió el protagonismo, reiterando su respaldo a "la integridad territorial" de Ucrania y reclamando "un alto el fuego lo antes posible".

Por su parte, Vladímir Putin se mantuvo en un perfil más reservado durante la primera hora, limitándose casi exclusivamente a escuchar. Posteriormente, subrayó que cualquier hipotético acuerdo de paz debe ser "a largo plazo" y recordó que el conflicto actual "es una consecuencia directa de la política de los países occidentales".

En los últimos meses, ambos mandatarios han mantenido un intercambio constante —ya sea directo o a través de declaraciones públicas— marcado por las críticas. Macron ha insistido repetidamente en "la amenaza rusa", mientras los jefes militares franceses alertan sobre la posibilidad de que Moscú se prepare para un enfrentamiento de mayor escala con Europa antes de 2030.

Desde el Kremlin, Putin ha comparado incluso al presidente francés con Napoleón por su impulso a "la creciente militarización de Europa".

El próximo cara a cara entre Macron y Putin estará condicionado por el reciente acuerdo de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para conceder a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros.

Además, pesará la decisión de aplazar el uso de los 210.000 millones de euros de activos rusos "congelados", así como la propuesta de abrir un diálogo a cuatro —con Estados Unidos, Rusia, Ucrania y los países europeos— en las actuales conversaciones de paz que se desarrollan en Miami.