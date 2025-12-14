Un asistente a la celebración de Hanukkah en Sídney desarmó y redujo a uno de los tiradores: "Es un héroe"

Momento en el que un asistente reduce a uno de los pistoleros del "ataque terrorista" de Bondi Beach, en Sídney (Australia). X

Un hombre vestido de camisa blanca y pantalón negro le arrebató el rifle a uno de los dos tiradores de la matanza de Bondi Beach, en Sídney, Australia, un acto calificado por las autoridades locales de "ataque terrorista".

El "héroe" se encontraba agazapado entre dos contenedores, junto al aparcamiento de Campbell Parade. Se aproximó al pistolero por la espalda, se abalanzó sobre él y le incautó el arma de fuego mientras disparaba. Este le apuntó, pero no le disparó, como se puede apreciar en los vídeos publicados en redes.

A Big Salute to this Real Life Hero.



A bystander rushed to the shooter and disarmed him. Saved lives of Many.



He deserves all the respect and honour for his unmatched courage and response. #Bondi #sydney #Australia



pic.twitter.com/O61QlG2vBQ — Neetu Khandelwal (@T_Investor_) December 14, 2025

El tirador luego retrocede y camina hacia el paso elevado del puente del estacionamiento, donde el otro tirador continuaba situado.

La Policía de Australia ha detenido a dos personas tras un tiroteo ocurrido en la paradisíaca playa australiana. El diario Sydney Morning Herald ha detallado que los vecinos del lugar han reportado decenas de disparos y las autoridades australianas han confirmado 12 muertos.

Además hay, al menos, 13 heridos, tal y como ha detallado un portavoz sanitario de Nueva Gales del Sur, estado en el que se encuentra Sídney. Las autoridades también han confirmado que dos policías habrían resultado heridos, sin indicar el estado de gravedad.

El suceso ha empezado cuando dos pistoleros abrieron fuego en la playa, provocando el caos y una dispersión absoluta de la población. La Policía ha informado de que uno de los tiradores ha sido abatido, mientras que el segundo se encuentra en estado crítico.