El expresidente hondureño, condenado por narcotráfico, puesto en libertad tras el indulto de Donald Trump

Las claves nuevo Generado con IA El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue liberado en EE.UU. tras recibir un indulto presidencial de Donald Trump. Hernández cumplía una condena de 45 años por narcotráfico y armas de fuego, tras haber sido extraditado en 2022 y sentenciado en 2024. El indulto fue anunciado por Trump, quien afirmó que Hernández fue tratado injustamente y condicionó el apoyo a Honduras a la victoria de Tito Asfura. Durante su mandato, Hernández fue acusado de colaborar con cárteles que transportaron más de 400 toneladas de cocaína hacia EE.UU., recibiendo millones en sobornos.

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ha sido puesto en libertad este lunes en Estados Unidos, donde cumplía una condena de 45 años de prisión por cargos de tráfico de drogas y armas de fuego, según un funcionario de la Oficina Federal de Prisiones.

Su esposa, Ana García de Hernández, así lo anunciaba mediante una publicación en la red social X.

"Mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado", expresó en el tweet.

García de Hernández agradeció a Dios, pero también a Trump "por devolverles la esperanza y reconocer la verdad que siempre supimos" y añadió que "la verdad siempre prevalece".

En el mensaje escrito por la exprimera dama hondureña también compartió el número de registro como preso de Juan Orlando en el que se especificaba que le habían puesto en libertad de una prisión federal de alta seguridad el 1 de diciembre en el distrito de Virginia.

¡Dios es fiel y nunca falla!



Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado… pic.twitter.com/OBjdAShAWo — Ana García de Hernández (@anagarciacarias) December 2, 2025

El indulto presidencial

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue condenado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.

Sin embargo, el sábado pasado, el presidente Donald Trump anunció que le indultaría tras asegurar que el Gobierno del expresidente Joe Biden "tendió una trampa" al exmandatario hondureño, que gobernó el país entre 2014 y 2022.



Fue el propio Hernández quien pidió ser indultado por el presidente estadounidense con una carta en la que lo elogiaba y le recordaba la colaboración entre ambos países durante su primer mandato.

"Si alguien vende drogas (en un país), eso no significa que se deba arrestar al presidente y meterlo en la cárcel de por vida", valoró Trump sobre el caso de Hernández.

El presidente estadounidense reveló su intención de indulto en una publicación en la red Truth Social, en la que también manifestó su apoyo al candidato Nasry "Tito" Asfura, sucesor de Hernández en el Partido Nacional de Honduras, de cara a las elecciones que se produjeron el pasado domingo.

<script async="async" src="https://truthsocial.com/embed.js"></script>

"Otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según numerosas personas a quienes tengo un gran respeto, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia", afirmó Trump.

A lo que agregó: "Esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de la victoria electoral de Tito Asfura, cuando Honduras se encamine hacia un gran éxito político y financiero".

"Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, porque Estados Unidos tiene mucha confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el pueblo de Honduras, seremos muy solidarios. Si no gana, Estados Unidos no seguirá destinando recursos", especificó.

No obstante, el indulto se ha producido antes de conocerse el resultado de las elecciones hondureñas celebradas el domingo 30 de noviembre.

A 2 de diciembre, el recuento se encuentra parado por un fallo técnico y el escrutinio practicado muestra casi un "empate técnico" con porcentajes muy igualados en ambos candidatos —Nasry Asfura y Salvador Nasralla—.

La "lucha" contra el narcotráfico

La fiscalía acusó a Hernández de conspirar con cárteles de la droga durante su mandato, quienes transportaron más de 400 toneladas de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos.

A cambio, según la fiscalía, Hernández recibió millones de dólares en sobornos que utilizó para impulsar su ascenso en la política hondureña.

El anuncio de Trump se produce en un momento en que su administración se ha centrado en los últimos meses en lo que ha calificado como una campaña contra el narcotráfico en el Caribe.

Como parte de estos esfuerzos, Estados Unidos designó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a sus aliados gubernamentales como miembros de una organización terrorista extranjera, y la administración ha intensificado sus esfuerzos para forzar la salida de Maduro del cargo.

En medio del recrudecimiento de la guerra contra las drogas —con el bombardeo de más de una veintena de supuestas narcolanchas que ha dejado más de 80 muertos—, sorprende el perdón concedido por Trump, quien ordena bombardear a supuestos narcos en el Caribe, pero acaba de indultar a uno en Washington.