Las claves nuevo Generado con IA El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció públicamente a Estados Unidos y al presidente Donald Trump su apoyo a la seguridad de Ucrania, especialmente tras las recientes acusaciones de ingratitud lanzadas por Trump. Delegaciones de Ucrania y Estados Unidos se reunieron en Ginebra para avanzar en un plan de paz, con la esperanza de lograr resultados prácticos que acerquen a Ucrania y Europa a una paz y seguridad duraderas. El jefe de la delegación ucraniana, Andriy Yermak, reiteró su agradecimiento a Trump por su compromiso con Kiev, mientras que el canciller alemán Friedrich Merz destacó la necesidad de un plan aceptable para Ucrania en las negociaciones con Rusia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a agradecer a Estados Unidos y concretamente al presidente Donald Trump "todo lo que están haciendo por la seguridad" de su país, poco después de que el mandatario estadounidense volviese a acusar a Ucrania de ingratitud.

"Ucrania agradece a Estados Unidos, a cada estadounidense y, personalmente, al presidente Trump, la ayuda que, empezando por las Javelins, ha salvado vidas ucranianas", añadía Zelenski en su publicación.



"El liderazgo de Estados Unidos es importante, estamos agradecidos por todo lo que Estados Unidos y el presidente Trump están haciendo por la seguridad y seguimos trabajando de la manera más constructiva posible", dijo a través de su cuenta de la red social X.



Recalcó que delegaciones de su país y de Estados Unidos se han reunido hoy en Ginebra y expresó su deseo de que "haya un resultado práctico y que acerque a Ucrania y a toda Europa a una paz y una seguridad fiables".



"Es importante que haya diálogo, que se haya revitalizado la diplomacia", mencionó Zelenski en torno a las conversaciones que han tenido lugar hoy sobre el plan presentado por el Gobierno de Trump para terminar con la guerra con Rusia.

Todos los analistas coinciden -incluidos los del campo del mandatario estadounidense- en que este acuerdo se inclina claramente a favor de las posiciones de Rusia.

Andriy Yermak, jefe de la delegación ucraniana, se esforzó por agradecer a Trump su compromiso con Kiev durante sus breves declaraciones, antes de que él y Rubio retomaran sus conversaciones.

Al comenzar la reunión de funcionarios, el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que el objetivo era elaborar un plan aceptable para Ucrania que pudiera utilizarse en una negociación con Rusia.

"En este momento, no estoy convencido de que vayamos a obtener la solución que desea el presidente Trump en los próximos días", declaró Merz en el marco de una reunión del G20 en Johannesburgo.